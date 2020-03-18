MacBook Air الجديد يأتي مع مزايا رائعة وبسعر 4,199 درهمًا

قامت شركة آبل بتحديث جهاز MacBook Air حيث يأتي بأداء أسرع ولوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، وضعف سعة التخزين وسعر جديد مخفض 4,199 درهمًا، و 3,946.95 درهمًا لعملاء فئة التعليم.

ويقدم MacBook Air الجديد أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى مرتين، وأداء أسرع لرسومات الجرافيك بما يصل إلى 80 في المئة، مما يسمح للعملاء بإنجاز المهام اليومية بسرعة فائقة والاستمتاع بالمزيد من الألعاب.

تبدأ سعة تخزين MacBook Air الآن من 256 GB، ليسمح للعملاء بتخزين المزيد من الأفلام والصور والملفات، مع شاشة Retina بمقاس 13 بوصة تعرض النصوص بوضوح والصور بأدق تفاصيلها، وميزة Touch ID لتسجيل الدخول بسهولة وإجراء عمليات الشراء من الإنترنت بأمان، ولوحة تحكم فسيحة وعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وقوة يوفرها نظام التشغيل macOS Catalina، فهو أفضل MacBook Air صنعته آبل حتى الآن.

وقال (توم بوغر)، المدير الأول لقسم تسويق منتجات ماك وآيباد في آبل: “من الطلاب والمستهلكين الذين يشترون جهاز الحاسب الأول لهم إلى العملاء الذين يرغبون في الترقية، الجميع يحبون أجهزة ماك، وبخاصة جهاز MacBook Air، واليوم نقوم بتحديثه مع أداء أسرع مرتين، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، وضعف سعة التخزين، وهو يأتي بسعر جديد مخفض 4,199 درهمًا، وسعر 3,946.95 درهمًا للعملاء من فئة التعليم، وبفضل تصميمه الرائع الخفيف والنحيف، وشاشة Retina الزاهية، وعمر البطارية الذي يدوم طوال اليوم، وقوة نظام التشغيل macOS Catalina وسهولة استخدامه، فإن MacBook Air هو أفضل جهاز نوتبوك للمستهلكين في العالم”.

أداء أسرع في المهام اليومية:

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يأتي MacBook Air بمعالجات رباعية النوى للمرة الأولى، وهو يقدم الآن سرعات أكبر مما سبق في المهام اليومية، مثل تنظيم الصور وإنشاء العروض التقديمية وتعديل الفيديوهات، ويتميز الحاسب بأحدث معالجات Intel Core من الجيل العاشر تصل إلى معالجات Core i7 الرباعية النوى بتردد 1.2GHz بسرعات تصل إلى 3.8GHz مع خاصية Turbo Boost، وهو يقدم أداء أسرع لغاية مرتين مقارنة بالجيل السابق، ومع معالجات رسومات Intel Iris Plus Graphics، يقدم الحاسب الآن أداء رسومات أسرع بما يصل إلى 80 في المئة، وهكذا تتم المهام التي تتطلب أداء رسومات قوية مثل الألعاب وتعديل الفيديو بسرعة أكبر من أي وقت سابق.

لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة:

يتميز MacBook Air الآن بلوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، التي تم تقديمها للمرة الأولى مع جهاز MacBook Pro بمقاس 16 بوصة، والتي تشمل آلية مقص بتصميم جديد، مع مسافة حركة مفاتيح تبلغ 1 مم، حيث توفر الراحة والثبات في استخدام المفاتيح، بينما يسهل الترتيب الجديد لمفاتيح الأسهم على شكل حرف T مقلوبٍ العثور على المفاتيح من دون الحاجة إلى النظر.

ويتميز MacBook Air بتصميم فريد يزداد سمكًا بشكل تدريجي، مصنوع من ألمنيوم معاد تدويره بنسبة 100 في المئة، ويأتي بثلاثة ألوان للطلاء الخارجي هي: الذهبي والفضي والرمادي الفلكي، وتقدم شاشة Retina بمقاس 13 بوصة أكثر من 4 ملايين بكسل وملايين الألوان، وهكذا سواء أكان العملاء يقرأون رسالة إيميل أم يستمتعون بمشاهدة فيلم أم يعدلون صورهم، تظهر النصوص فائقة الوضوح والصور أقرب إلى الواقع.

ضعف سعة التخزين:

يبدأ الحاسب الآن بسعة تخزين تبلغ 256 GB، وهي ضعف سعة الجيل السابق، مما يسمح للعملاء بتخزين المزيد من الأفلام والصور والملفات، وبالنسبة إلى من يحتاجون إلى سعة تخزين أكبر، يوفر MacBook Air سعة تصل إلى 2 تيرابايت، وهي ضعف السعة القصوى في الموديل السابق.

الخصوصية والأمان:

يأتي الحاسب بشريحة Apple T2 Security، وهي شريحة آبل من الجيل الثاني ذات التصميم المخصص، التي تتحقق من عدم التلاعب بالبرامج أثناء عملية الإقلاع وتوفر تشفيرًا فوريًا لأي شيء يتم تخزينه على قرص SSD، حيث يسمح هذا لجهاز MacBook Air وأي جهاز Mac يحتوي على شريحة T2 بتقديم التخزين، وعملية الإقلاع الأكثر أمانًا في أي جهاز نوتبوك، كما تحمي شريحة T2 أيضًا معلومات ميزة Touch ID، وهكذا سواء أكان العملاء يريدون فتح قفل جهاز ماك أم إدخال كلمة مرور على الإنترنت أم إجراء عملية شراء عبر الإنترنت، تبقى جميع معلوماتهم بأمان.

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مزايا إضافية:

مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات لالتقاط أكثر وضوحًا للصوت في مكالمات FaceTime مع الأصدقاء والعائلة.

لوحة تحكم Force Touch الأفضل في مجالها التي تقدم دقة في التحكم في المؤشر مع إمكانية التنقل من خلال اللمس المتعدد.

منافذ Thunderbolt 3 لنقل البيانات والشحن وإخراج الفيديو بموصل واحد.

دعم الشاشة دقة تصل إلى 6K للمرة الأولى في MacBook Air.

مكبرات صوت ستيريو متطورة تقدم صوت ستيريو واسعاً وغامراً من أجل الأنشطة، مثل مشاهدة المحتوى على خدمة +Apple TV، أو ممارسة الألعاب على خدمة آبل آركيد.

macOS Catalina:

يأتي جهاز MacBook Air بنظام التشغيل macOS Catalina، وهو الإصدار الأحدث من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم، ولطالما كان نظام macOS من أساسيات تجربة أجهزة ماك، ومع تطبيقات مثل سفاري والبريد والصور وPages وNumbers وKeynote، يحصل العملاء على أدوات قوية لإنجاز أمور رائعة.

ومع macOS يكون جهاز MacBook Air الرفيق المثالي لأجهزة آيفون وiPad وساعة آبل ووتش، بفضل مزايا الاستمرارية المدمجة التي تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات واستقبالها من دون الإمساك بجهاز آيفون، وفتح قفل جهاز ماك تلقائياً من خلال ساعة آبل ووتش، ونسخ الصور والفيديوهات والنصوص من آيفون أو آيباد ولصقها مباشرة في جهاز ماك قريب.

وفي نظام macOS Catalina، يمكن أيضاً تمديد مساحة العمل على جهاز ماك باستخدام جهاز آيباد وميزة Sidecar، كما تحمي مزايا الأمان المستخدمين بشكل أفضل، وتسمح ميزة التحكم بالصوت للمستخدمين بالتحكم في جهاز ماك باستخدام أصواتهم فقط.

وتأتي التحديثات إلى تطبيقات Pages وNumbers وKeynote لتوفر مزايا جديدة متنوعة تهدف إلى إطلاق العِنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتحسين التعاون، فتسمح نماذج خلابة جديدة في Pages وKeynote للمستخدمين بالبدء في إنشاء مستندات جميلة بسرعة، وللمرة الأولى في تطبيقات iWork، يستطيع المستخدمون إضافة حرف أول كبير الحجم لتسليط الضوء على إحدى الفقرات من خلال حرف كبير ومزيَّن، كما ستصبح إمكانيات التعاون أسهل من أي وقت سابق مع دعم مشاركة مجلدات iCloud وإمكانية تعديل مستندات المشاركة من دون الاتصال بالإنترنت.

خدمات آبل:

يستطيع العملاء أيضًا الاستمتاع بخدمات آبل على MacBook Air مباشرةً، بما فيها إصدارات خاصة بأجهزة ماك من تطبيقات مثل Apple Music وApple Podcasts وApple TV، بالإضافة إلى Apple News.

وتتوفر خدمة آبل آركيد عبر Mac App Store، حيث توفر أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية لعملاء أجهزة ماك، ولفترة محدودة، يمكن للعملاء الذين يشترون جهاز MacBook Air جديداً الاستمتاع بخدمة +Apple TV مجانًا لمدة عام كامل في تطبيق Apple TV.

تحديث Mac mini:

يعشق العملاء جهاز Mac mini، سواءً أكانوا يستخدمونه كجهاز سطح مكتب ثانٍ، أم مركزاً لتخزين الصور والموسيقى للعائلة، أم سيرفرًا لتجميع رموز البرمجة في Xcode، وتأتي الآن الإعدادات القياسية من Mac mini مع ضعف سعة التخزين، حيث يأتي الموديل بسعر 3,299 درهمًا مع سعة تخزين 256 GB بشكل قياسي، بينما يأتي الموديل الآخر بسعر 4,599 درهمًا مع سعة تخزين 512 GB، وتُصنع جميع أجهزة Mac mini من ألمنيوم معاد تدويره بنسبة 100 في المئة.

الأسعار والتوفر:

يبدأ سعر MacBook Air الجديد من 4,199 درهمًا، و 3,946.95 درهمًا لعملاء فئة التعليم، وهو متوفر للطلب اليوم عبر apple.com، وفي تطبيق Apple Store، وسيتوفر في المتاجر ابتداءً من الأسبوع المقبل.