شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتبرع بمليون دولار ويطلق منصة للتعامل مع المعلومات الخاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن واتس آب أنه سيطلق موقعًا إلكترونيًا للمساعدة في مكافحة المعلومات الخاطئة المحيطة بفيروس كورونا، وتعمل "منصة معلومات كورونا بواتس آب" مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتقديم معلومات موثوقة للمستخدمين، فيما توفر الخدمة إرشادات بسيطة وقابلة للتنفيذ لمختلف الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا يشمل العاملين الصحيين وقادة المجتمع والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية والشركات.كما تبرعت بمبلغ مليون دولار لمعهد مستقل للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة وستطلق قريبًا خطوط ساخنة للرسائل للمستخدمين لطلب المشورة.

وقال ويل كاثكارت رئيس شركة واتس آب: "نحن نعلم أن مستخدمينا يتواصلون على واتس آب أكثر من أي وقت مضى في وقت الأزمة، سواء كان ذلك بين الأصدقاء والأحباء، أو الأطباء للمرضى، أو المعلمين للطلاب".

وأكد: "أردنا توفير مورد بسيط يمكن أن يساعد في ربط الأشخاص في الوقت الحالي"، فيما يقدم الموقع أيضًا لأعضاء الجمهور نصائح عامة وموارد للمساعدة في القضاء على الشائعات.

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ويساعد واتس آب، الذى يضم أكثر من ملياري مستخدم عالمي، الأشخاص على الوصول إلى المعلومات الصحية الدقيقة من مصادر شرعية.

وأطلقت اليونيسف بالفعل خطًا ساخنًا للمعلومات في إندونيسيا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المزيد في المستقبل القريب، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخطوط الساخنة عبر مركز معلومات كورونا ، المتاح على whatsapp.com/coronavirus.

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): "يعد الحصول على معلومات محدثة حول COVID-19 للمجتمعات المحلية حول العالم جزءًا مهمًا من جهود المجتمع الدولي لوقف انتشار الفيروس".

وأضاف "ستساعد الشراكات مع شركات القطاع الخاص مثل واتس آب في الحصول على هذه المعلومات الحيوية في الوقت الحقيقي من منظمة الصحة العالمية ومسؤولي الصحة المحليين لمليارات المستخدمين حول العالم."

وتعهدت الشركة أيضًا بمنح مليون دولار أمريكي للشبكة الدولية لتقصي الحقائق في معهد بوينتر (IFCN) للمساعدة في دعم #CoronaVirusFacts Alliance.