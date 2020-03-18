تكنولوجيا: HTC تقدم نظارة Vive Cosmos Elite مع نسخة مجانية من ‘Half-Life: Alyx’

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة HTC على خططها لإطلاق الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Vive Cosmos Elite مع نسخة مجانية من لعبة الواقع الإفتراضي الجديدة Half-Life: Alyx.

تقدم HTC لطلبات الحجز المسبق لنظارة الواقع الإفتراضي الجديدة Vive Cosmos Elite عرض بنسخة مجانية من لعبة الواقع الإفتراضي الجديدة Half-Life: Alyx، ولقد بدأت الشركة اليوم في شحن النظارة للمستخدمين، ومن المقرر أن يتلقى المستخدمين الرمز الخاص باللعبة الذي يتيح فتح اللعبة عند إطلاقها في 23 من مارس.

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تأتي لعبة الواقع الإفتراضي الجديدة Half-Life: Alyx قريباً بشكل مجاني لمستخدمي نظارة Valve Index، إلا أن الجهاز لا يتوفر في الوقت الحالي في الكثير من المنافذ، أيضاً قد يستغرق شحن الجهاز لطلبات الشحن بعض الوقت.

من جانب أخر تقدم HTC نظارة Cosmos Elite بسعر 899 دولار للمستخدمين، وهو سعر مرتفع لنظارة الواقع الإفتراضي، إلا أنها ترقية جديدة لمستخدمي نظارات الواقع الإفتراضي تقدم مع مميزات جديدة.

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