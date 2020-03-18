تكنولوجيا: ابل تكشف عن جهاز MacBook Air الجديد بآداء أسرع وتحسينات في لوحة مفاتيح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل اليوم تحديث جديد لجهاز MacBook Air الذي ينطلق بلوحة مفاتيح scissor-switch المحسنة، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake، وتحسينات في الجرافيك بنسبة 80%، والذي ينطلق بسعر يبدأ من 999 دولار للنموذج الرئيسي.

يأتي الإصدار الجديد من جهاز MacBook Air اليوم بلوحة مفاتيح scissor-switch التي تقدم من ابل بعلامة “Magic Keyboard” التجارية، والتي تستبدل بها ابل لوحة butterfly الميكانيكية، وتأتي لوحة المفاتيح الجديدة بعمق 1مم، مع مفاتيح الأسهم المميزة بحرف T التي تحاكي جهاز Pro بحجم 16 إنش.

يتميز جهاز MacBook Air الجديد بآداء مضاعف عن الإصدار السابق وفقاً لتصريحات ابل، حيث يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake من سلسلة معالجات Y، مع معالج Core i7 رباعي الأنوية بسرعة 1.2GHz، كما تأتي كرت الشاشة بتحسينات بنسبة 80% عن الإصدار السابق، وذلك بفضل Iris Plus Graphics من إنتل.

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من جانب أخر تقدم ابل جهاز MacBook Air الجديد بسعة تخزين مضاعفة، حيث تبدأ سعة التخزين في النموذج الرئيسي من 256 جيجا بايت والتي تصل إلى 2 تيرابايت في أعلى نموذج من جهاز MacBook Air.

أيضاً ينطلق 2020 MacBook Air بسعر يبدأ من 999 دولار للنموذج الرئيسي، كما تقدم ابل النموذج الرئيسي بسعر 899 دولار للمؤسسات التعليمية.

وتشير ابل إلى أن جهاز 2020 MacBook Air يأتي بتحسينات في الصوتيات مع مكبرات صوتية ستريو مميزة بإتساع أكبر لدعم المستخدم بصوت غامر مع خدمة Apple TV+، أو في تجربة الألعاب مع خدمة Apple Arcade، كما يضم الجهاز ثلاثة من الميكروفونات لتحسين إلتقاط الصوتيات.

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