كتب: ضياء السقا
ترددت خلال الساعات الماضية، شائعات حول تعرض مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا لزلزال كبير، يوم الخميس.
من جانبه، نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، تعرض مصر لزلزال كبير، الخميس، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أن البعض طالب من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق المواطنين بالخروج من البيوت إلى الزراعات خوفاً من الزلازل.
وأضاف القاضي، أن الشبكة القومية للزلازل، لم ترصد أي بيانات بشأن حدوث زلازل، وأهاب بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر مكبرات الصوت في بعض المساجد طالبت الأهالي بالخروج إلى الزراعات.. حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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