شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. شبكة 4G تصل لركاب مترو أنفاق لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لركاب مترو الأنفاق فى لندن الآن إجراء مكالمات وتصفح مواقع الويب وبث مقاطع الفيديو، حيث يوجد بالنفق حاليا استقبال شبكة 4G لأول مرة تحت الأرض قيمتها 10 ملايين جنيه إسترلينى، وسيكون الركاب الذين ينتقلون فى النصف الشرقى من خط اليوبيل بين وستمنستر وكانينج تاون أول من يتمكن من التصفح أثناء وجودهم فى الأنفاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت شركة Transport for London (TfL) إن عملاء عدة محطات محمول سيتمكنون من الوصول إلى شبكة 4G تحت الأرض، حيث تؤكد أنها ستبدأ العمل لتوسيع الوصول إلى 4G لتغطية المنصات والأنفاق عبر خط اليوبيل بأكمله بحلول نهاية عام 2020 وبقية الأنفاق فى العام المقبل.

واقتصرت القدرة على الاتصال بالإنترنت فى الوقت الحالى أثناء الوجود فى بعض الأجزاء تحت الأرض على خدمة wifi مجانية فى المحطات، لكن ستعتمد شبكة 4G المحمولة الجديدة هذه على مستخدم لديه حساب بيانات محمول مع شركة اتصالات، وستعمل فى القطارات أثناء المرور عبر الأنفاق.

وكانت التغطية المحمولة تحت الأرض من الأنفاق متاحة سابقًا فقط فى تجربة قصيرة على خط واترلو وسيتى خلال صيف 2017.

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وقالت هايدى ألكسندر ، نائبة عمدة النقل، إن ضعف الاتصال المحمول كان عائقاً رئيسياً أمام نمو المدينة، وأضافت الكسندر: "يسعدنى أن يتمكن ركاب الأنفاق فى القسم الشرقى من خط اليوبيل من الاستمتاع بخدمة 4G .

وأوضحت: "سيتيح هذا الإنجاز للندن والزائرين الاتصال بالإنترنت أثناء السفر عبر الأنفاق والمنصات، والقيام بكل شيء بدءًا من مشاهدة مقاطع الفيديو ومراسلة الأصدقاء إلى اللحاق برسائل البريد الإلكتروني."

وقال شاشى فيرما ، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى TfL ، هذا عمل معقد للغاية من تركيب المعدات اللازمة للسماح لعملائنا بالتمكن من الحصول على استقبال هاتفى داخل أنفاقنا مع إبقاء المحطات مفتوحة وتشغيلها.

وأضاف: "نحن نتطلع الآن إلى تمديد الإصدار التجريبى لتغطية خط اليوبيل بأكمله بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى منح أولوياتنا الأكبر للسماح بربط شبكة مترو الأنفاق بأكملها فى المستقبل."