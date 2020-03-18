أمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة المائية صباحا، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة الماضيين، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "أما السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية".

وتابعت الهيئة: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتوقع الخبراء، أن يشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف ونصف متر والرياح شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة، فالعظمى هي 19 والصغرى 11

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الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12

مطروح العظمى 16 والصغرى 11

سوهاج العظمى 23 والصغرى 10

قنا العظمى 24 والصغرى 12

الأقصر 25 والصغرى 12

أسوان العظمى 25 والصغرى 13

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.