فيسبوك تستثمر 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة

فيما يستمر توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن تركيز شركة فيسبوك ينصب على الحفاظ على سلامة الناس من خلال ضمان اطلاعهم الدائم على المعلومات الدقيقة، وتقديم الدعم لخبراء الصحة حول العالم وتنحية المعلومات المضللة، حيث إن فيسبوك دائمًا تفكر في المجتمعات وجميع من تأثروا حول العالم.

وقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة، أمثلة ملهمة لأفراد ومجموعات تساعد بعضها البعض، حيث يبادر الناس في جميع أنحاء العالم ويرتفعون إلى مستوى التحدي الهائل الذي يواجهنا جميعًا، كذلك فيسبوك تريد أن تقوم بدورها، فالأعمال الصغيرة هي القلب النابض لاقتصاد المجتمعات، والعديد من الأشخاص الذين يديرون هذه الأعمال قد تأثروا كثيرًا بهذه الأزمة، خصوصًا وأن المزيد والمزيد من الناس أصبحوا يتبعون النصائح الصحية بالبقاء في منازلهم، وكلما طال أمد الأزمة، كلما زادت المخاطر على الشركات والأعمال التجارية الصغيرة وحدث نقص في مقومات حياة أصحاب الأعمال والموظفين.

ومن أجل ذلك، استمعت فيسبوك بآذان مصغية إلى الشركات الصغيرة لتفهم كيف يمكنها مساعدتهم على أفضل وجه، وعرفت فيسبوك من الشركات أن الدعم المالي سيمكنهم من الاستمرار في أعمالهم ودفع أجور الأشخاص الذين لم يعد بمقدورهم الذهاب للعمل، ولهذا أعلنت فيسبوك استثمار 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش موظفو فيسبوك ويعملون.

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وهذه مجرد البداية، حيث إن فيسبوك تريد أن تسهل على الشركات في كل مكان إمكانية العثور على المساعدة وتلقي التدريب والدعم، ومن أجل ذلك طرحت الشركة مركز دعم الشركات الصغيرة Facebook.com/resource الذي يقدم مصادر يُعتمد عليها لموظفي فيسبوك وخبراء الصحة، كما أن مركز المساعدة متاح للجميع، كما تعمل الشركة على إنشاء تدريبات افتراضية جديدة لدعم الشركات العاملة في هذه الظروف الصعبة.

كما أن جهود الشركة لن تتوقف عن هذا الحد، فالشركة تريد تقديم وفعل المزيد، حيث تعمل فرقها يوميًا على مساعدة الشركات، وتواصل العمل والبحث عن طرق إضافية لاستضافة التدريبات الافتراضية، وسيكون لديها المزيد من الأخبار التي ستشاركها في الأسابيع القادمة، حيث تعمل على إيجاد المزيد من الطرق لمساعدة الأشخاص على التواصل وتعلم استخدام التقنيات من خلال منصة Blueprint، وهي برنامج تدريبي إلكتروني مجاني.