فيسبوك تمنح موظفيها ألف دولار بسبب فيروس كورونا

تعتزم شركة فيسبوك دفع مكافأة قدرها ألف دولار لكل موظفيها، وهي واحدة من أولى الشركات الكبرى التي تقدم للعمال نقودًا لمساعدتهم خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا في أعقاب خطوة مماثلة نفذتها شركة البرمجيات (Workday)، بحيث تسلط هذه الخطوات الضوء على ما تفعله شركات التكنولوجيا للمساعدة في تخفيف أثر انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، عن هذه المكافأة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عبر إشعار داخلي للشركة التي لديها ما يقرب من 45 ألف موظف بدوام كامل في جميع أنحاء العالم، وقال زوكربيرج إن الشركة تريد دعم الموظفين الذين يعملون عن بعد بسبب الوباء.

وقالت الشركة إنها ستمنح جميع الموظفين في تقييم عملهم في أول ستة أشهر لعام 2020 تصنيفًا يشير إلى أن الموظف يتجاوز باستمرار معايير وأهداف الوظيفة، ويعني هذا أن جميع الموظفين بدوام كامل يمكنهم الحصول على مكافآت كبيرة لهذه الفترة، وكان متوسط التعويض لموظفي فيسبوك في عام 2019 يبلغ 228651 دولارًا.

وليس من الواضح ما إذا كانت المكافآت ستُمنح للمتعاقدين الخارجيين، ونقلت الشركة في الأسابيع الأخيرة بعض أعمال الإشراف على المحتوى من المتعاقدين إلى الموظفين بدوام كامل، وقال زوكربيرج في مذكرة للموظفين يوم الثلاثاء إن الشركة ستدفع للمتعاقدين، حتى لو لم يتمكنوا من القيام بعملهم من المنزل.

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ويمكن للموظفين استخدام المكافأة البالغة قيمتها ألف دولار كما يحلو لهم، مثل شراء معدات مكتبية أو دفع تكاليف رعاية الأطفال غير المتوقعة.

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وأعلنت فيسبوك عبر تدوينة عن نيتها تقديم 100 مليون دولار على شكل منح نقدية واعتمادات إعلانية للشركات الصغيرة لمساعدتها خلال الوباء، وقالت الشركة إن ما يصل إلى 30 ألف شركة صغيرة حول العالم ستكون مؤهلة للحصول على المنح النقدية والاعتمادات الإعلانية.

وأوضح زوكربيرج في المذكرة المرسلة إلى الموظفين أن فيسبوك تتطلع إلى منح الموظفين إجازة إضافية لمساعدتهم على رعاية أسرهم أثناء تفشي المرض، وقال: “أعلم أن هذا وقت عصيب على الجميع، وأنا أقدر كل ما تفعلونه للتكيف، ورعاية أنفسكم وعائلاتكم، والتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في توفير البنية التحتية الاجتماعية والاتصالات المهمة لمليارات الأشخاص حول العالم”.