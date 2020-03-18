هذا هو شعار ون بلس الجديد وهويتها البصرية

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية (ون بلس) OnePlus عن شعارها الجديد كجزء من تحديث الهوية البصرية لعلامتها التجارية، وذلك بعد أن غيرت الشركة جزء من هويتها البصرية مع إطلاق هاتفي (OnePlus 7) و (OnePlus 7 Pro)، وتبنت الآن التغيير بشكل كامل عبر شعار علامة تجارية جديدة ومحدثة.

وتأسست الشركة في شهر ديسمبر 2013 على يد (بيت لاو) Pete Lau و (كارل بي) Carl Pei، ولفتت الشركة الناشئة آنذاك انتباه الجميع في شهر أبريل 2014 مع إطلاقها هاتفها الأول المسمى (OnePlus One)، وهو هاتف قدم مواصفات على مستوى الهواتف الرائدة لكن بنصف سعر الهاتف الرائد.

وفي حين أن (ون بلس) OnePlus قد طورت إستراتيجية منتجاتها على مر السنين، إلا أن العلامة التجارية والهوية البصرية ظلت كما هي إلى حد كبير.

وقد يبدو الشعار والعلامة التجارية متشابهان تقريبًا للوهلة الأولى، لكن هناك تغييرات قد طالت الخط وعناصر التصميم، وبالرغم من أن الشعار مختلف لكنه يحتفظ إلى حد كبير بالعناصر المألوفة للشعار السابق، وعملت الشركة لأكثر من سبعة أشهر مع مصممين داخليين ووكالات خارجية من أجل إضفاء الحيوية على هوية علامتها التجارية.

Advertisements

وقال (ماتس هاكانسون) Mats Hakansson، المدير الإبداعي العالمي في شركة ون بلس: “الشعار الجديد لا يغيرنا، بل يعزز ما نمثله، ويعزز الروح الحقيقية لعبارة (Never Settle)، ونشعر أن هذه التغييرات تحافظ على العناصر الأيقونية لعلامتنا التجارية المحببة لموظفينا ومجتمعنا بينما تضخ الإثارة والتوازن في هويتنا البصرية”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتأتي الهوية البصرية المحدثة مع لوحة ألوان جديدة تركز على اللون الأحمر المميز للشركة، بالإضافة إلى لوحة ألوان ثانوية تتضمن السماوي والأخضر والأرجواني والنيلي والأصفر، وذلك في سبيل جعل تصميم الشركة نابضًا بالحياة وأكثر حيوية، كما يحسن الخط الجديد من الوضوح ويجعل القراءة أسهل على العيون.

ونشرت الشركة بعض الصور الرمزية الإبداعية المبنية على الشعار الجديد للإحتفال بالذكرى، وتدعي ون بلس أن الشعار المحدث يخلق ارتباطًا أكثر وضوحًا بين الرمز والعلامة التجارية، كما يسمح أيضًا بتطبيق أكثر مرونة وتحسين التعرف عليه في الوسائط الرقمية”.