شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا للملاحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "سويوز-2.1 بي" الروسى أطلق يوم 16 مارس القمر الصناعى للملاحة الفضائية من طراز "جلوناس – إم" المطور إلى مدار الأرض المنخفض، ثم ساعدته وحدة التسريع "فريغات" فى رفع مداره، وأوضح الناطق أن الصاروخ أطلق الساعة 21.28 يوم 16 مارس من مطار "بليسيتسك" الفضائى العسكرى بشمال غرب روسيا.

وأعاد إلى الأذهان أن صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذى حل محل صاروخ "سويوز – أو" القديم يطلق العام الجارى قمرا صناعيا ثانيا من مطار "بليسيتسك".

وأعلن مركز "جيرمان تيتوف" الفضائى التابع للقوات الفضائية الروسية أن وزارة الدفاع قد تولت إدارة القمر الصناعى الجديد للملاحة الفضائية.

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وأشار إلى الاتصال غير المنقطع الذى أقيم بين المركز من جهة والقمر الصناعى "جلوناس - إم" من جهة أخرى.

وقد أكد المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعات الفضاء، أليكسي فاراتكشو، منذ عدة أيام أن بلاده تستعد لإطلاق أقمار صناعية جديدة هذا العام، وفي مقابلة صحفية قال فراراتشكو: "لقد علمنا أن روس كوسموس ستشرف على إطلاق صاروخ من نوع Proton-M سيحمل إلى الفضاء قمري Express-80 و Express-103 المخصصين للاتصالات والاستشعار عن بعد، لكن عملية الإطلاق التي كانت مقررة في الربع الأول من هذا العام ستؤجل حتى نهاية مايو القادم بعد أن اكتشف الخبراء وجود بعض المشكلات التقنية في الصاروخ".

وأضاف "خلال عمليات مراقبة جودة الصاروخ المذكور تبين للخبراء أن أحد المكونات لا تتطابق مع معايير السلامة المطلوبة، ومن أجل الموثوقية والالتزام بالدقة قرر الخبراء في مركز خرونيتشيف استبدال تلك المكونات وتقرر موعد إطلاق الصاروخ والأقمار التي سيحملها"، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 20 فبراير الماضى أيضا عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعى جديد تابع لها، أرسلته اليوم إلى الفضاء، فى بيان صادر عن الوزارة :"صباح الخميس 20 فبراير، وفى تمام الساعة 11:24 دقيقة، أطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية العسكرية الروسية فى أرخانجيلسك صاروخ من نوع Soyuz-2-a1، حاملا على متنه قمرا صناعيا من نوع Meridian-M".