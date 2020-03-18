شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمة جديدة للترجمة على أندرويد.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كليا للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد"، وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه فى خدمة "جوجل للترجمة".

وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة فى أى دردشة بصورة سريعة للغاية، ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمى "أندرويد" فى نهاية الأسبوع الجارى.

وستدعم تلك الخدمة فى الوقت الحالى 8 لغات، هى: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى مثل العربية فى وقت لاحق.

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وبمجرد تحميل أحدث إصدارات "جوجل للترجمة"، سيمكن تحميل الإصدار على أى جهاز ذكى يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

ويمكن استخدام تلك التقنية من خلال نسخ النص وستظهر لك مباشرة إمكانية الترجمة النصية، وتحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة ليتم ترجمتها بصورة مباشرة، ولكى تعمل تلك التقنية ستحتاج الاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص والخطب والمحاضرات.

كما سيتم تطبيق تلك الخدمة على النصوص المسموعة، وترجمتها نصية بصورة مباشرة، ولم تطرح بعد "جوجل" تلك التقنية للترجمة على نظام تشغيل "آى أو إس"، ولكن وعدت بأن تطرحها فى وقت لاحق.

جدير بالذكر حصل الإصدار 6.5 من تطبيق Google Translate الشهر الماضى على دعم لـDark Mode على كل من نظامى التشغيل أندرويد و iOS، ووفقًا لما أوردته 9to5Google ، يعد هذا التحديث من جانب الخادم، لذا سيتعين على المستخدمين انتظار Google لإتاحة الميزة على التطبيق بأجهزتهم، لكن إذا كان لديك جهاز آيفون، فهناك فرص أن يكون أحدث إصدار من التطبيق متاح فى متجر التطبيقات، حيث أن أحدث نسخة لديها بالفعل دعم وضع Dark Mode، ويضيف التقرير أيضًا أن ألوان الخلفية الرمادية الداكنة فى تطبيق الترجمة من Google لنظام أندرويد تبدو مختلفة قليلاً مقارنة بتطبيقات أندرويد الأخرى.