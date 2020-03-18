تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy M21 بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري اليوم أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية المتوسطة Galaxy M21، الذي يأتي بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U، ويضم بطارية بقدرة 6000 mAh.

يأتي هاتف Galaxy M21 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، بتصميم Infinity-U، كما يضم معالج Exynos 9611 بدقة تصنيع 10 نانومتر، بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما يتميز هاتف Galaxy M21 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل والذي يدعم عمق التصوير، كما يأتي المستشعر الأمامي بدقة 20 ميجا بيكسل.

Advertisements

ويتميز هاتف Galaxy M21 بتصميم من البلاستيك، كما يأتي بفتحة تدعم اثنان من شرائح SIM وبطاقة microSD، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ومنفذ USB C.

مواصفات هاتف Galaxy M21

شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، بتصميم Infinity-U، وبدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل أو جودة Full HD بلس، كما تدعم الشاشة سطوع 420 nits، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

معالج Exynos 9611 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G72MP3.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0.

يدعم شريحتي SIM بحجم نانو، وmicro SD

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 123 درجة وبدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.2.

مستشعر أمامي بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

يتميز بسماكة 8.9مم ووزن 188 جرام.

مدخل 3.5مم للسماعات، يدعم تقنية Dolby Atmos.

بطارية بقدرة 6000 mAh، مع شاحن 15W.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy M21 بألوان الأزرق والأسود، ومن المقرر أن يتوفر على موقع أمازون بدءاً من 23 من مارس الجاري.

المصدر

اعلان





