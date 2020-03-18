تكنولوجيا: مستشعر سامسونج القادم بدقة 150 ميجا بيكسل يقدم في هاتف شاومي في نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن مستشعر Nonacell القادم من سامسونج بدقة 150 ميجا بيكسل سيقدم للمرة الأولى من شاومي في إصدار جديد من هواتفها الذكية يكشف عنه في الربع الأخير من هذا العام.

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير الإصدار الجديد من مستشعر Nonacell الذي يأتي بدقة 150 ميجا بيكسل ليدعم الجيل القادم من الهواتف المميزة.

جاءت تسريبات جديدة من كوريا اليوم لتؤكد على أن سامسونج تعمل على مستشعر جديد بتقنية Nonacell، التي قدمت للمرة الأولى في مستشعر الشركة الأخير ISOCELL Bright HM1 بدقة 108 ميجا بيكسل الذي دعم هاتف Galaxy S20 Ultra.

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وتعد تقنية Nonacell ترقية جديدة ومحسنة لتقنية Tetracell التي ترتكز على 3 في 3 بيكسل، بينما تتميز تقنية HM1 بدمج 9 بيكسل بحجم 0.8μm لكل بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.4μm مما يضاعف ميزة جذب الضوء في المستشعر.

يذكر أن سامسونج أعلنت عن مستشعر ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل للمرة الأولى في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث كان أول مستشعر يأتي بدقة أعلى من 100 ميجا بيكسل في الأسواق، ولقد قدم المستشعر للمرة الأولى في نموذج هاتف شاومي Mi MIX Alpha، ومن ثم جاء في هاتف Mi Note 10 في نوفمبر.

ولقد أكد التقرير اليوم أيضاً على أن شاومي سيكون لها الريادة هذا العام أيضاً في دعم أحد إصداراتها من الهواتف الذكية بمستشعر سامسونج القادم بدقة 150 ميجا بيكسل، على أن يقدم هذا الإصدار في الربع الأخير من 2020، مع توقعات أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان Mi MIX 4 أو قد يكون الإصدار الجديد من هاتف Mi Note 10.

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