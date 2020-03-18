الشركة السويدية Imint تتعاون مع كوالكوم لتحسين إستقرار الفيديوهات في الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كتبنا عن شركة Imint في الماضي. هذه شركة سويدية الجنسية، وهي من تقف وراء خوارزمية Vidhance التي تعمل على تثبيت الفيديوهات التي يتم إلتقاطها بإستخدام الهواتف الذكية مع العلم بأنه يجري حاليًا إستخدام هذه الخوارزمية لضمان إستقرار الفيديوهات في هواتف العديد من الشركات، بما في ذلك Xiaomi و Vivo و Oppo و OnePlus. أعلنت شركة Imint مؤخرًا عن إثنتين من الخوارزميات الجديدة لتثبيت الفيديوهات، بما في ذلك خوارزمية Vidhance Selfie Video التي ستوفر إستقرارًا محسنًا للفيديوهات التي يتم إلتقاطها بإستخدام الكاميرات الأمامية أثناء المشي.

أحدث التطورات مع Imint هو إعلان الشركة عن شراكتها مع شركة كوالكوم. من خلال القدرة على توفير إستقرار الفيديوهات على مستوى العتاد، سيكون بمقدور Imint زيادة تحسيناتها للتثبيت الرقمي للفيديوهات والصور على الهواتف الذكية التي تعمل بمعالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم، وبالتالي تقديم الجيل التالي من تكنولوجيا Vidhance.

تعمل شركة Imint و Qualcomm على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للمعالجة من قبل حلول Vidhance القادمة والحالية، بدءًا من المعالج Snapdragon 865. الحل الأحدث والذي يحمل إسم Vidhance Selfie Mode سيكون هو أول من يستفيد من مزايا الشراكة الجديدة بالإشتراك مع الجيل الخامس من محرك الذكاء الإصطناعي Qualcomm AI Engine والوصول إلى معالج الصور Spectra 485 ISP من شركة كوالكوم.

الحلول الأخرى المُقدمة من قبل شركة Imint تشمل Vidhance Super Stabilization و Vidhance Multi-Camera Transition و Vidhance Dynamic Motion Blur Reduction. تُستخدم حلول Vidhance في الهواتف الذكية التي تصنعها Xiaomi و Oppo و OnePlus و Vivo. أحدث اتفاقية ترخيص لشركة Imint هي توفير حلولها للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE.