شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح نسخة اقتصادية من هواتف آيفون.. اعرف مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير عن تسريبات بشأن المفاجأة التى تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتف آيفون المقبل، الذى يبدو أنه سيكون أكبر وأسرع، ونشر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص كل التسريبات المرتبطة بهواتف "آيفون" الجديدة، والتى يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تجهز إطلاق هاتف "آيفون 8 بلس" بشاشة 5.5 بوصة، والتى ستضم شريحة أسرع "أيه 13" مثلها مثل هاتف "آيفون 11"، بالإضافة إلى مستشعر جديد NFC فى الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف محل هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة السابقة، التى سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة فى النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه "فيس آى دى".

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ومن المتوقع أن تطرح "أبل" كذلك 4 طرازات جديدة من حاسابات "آيباد برو"، التى ستدعم بتقنيات "واى فاي" أحدث وأسرع، وشاشات بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث "آى أو إس 14"، الذى قد يتم إطلاقه فى الخريف المقبل.

جدير بالذكر كشفت بعض المصادر أن جهاز أيفون هذا العام سيحتوى على نظام كاميرا ثلاثي الأبعاد من شأنه أن يجعل الصور تظهر وكأنها خارجة عن مستوى الشاشة، وبحسب ما ورد يستخدم النظام الليزر لترتد "نبضات" الضوء من الأجسام وقياس مدى بعدها، وهي تقنية تعرف باسم وقت الطيران، يقترح التقرير أن التصميم سيوفر تأثيرات صور وفيديو جديدة، إلى جانب تحسين تجارب الواقع المعزز للهاتف الذكي، وهي ميزة من المقرر أن تطرحها أبل في التحديث المقبل لنظام iOS.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فظهرت أخبار عن كاميرا أبل ثلاثية الأبعاد لأول مرة في عام 2017، وفي العام نفسه، قدم عملاق التكنولوجيا براءة اختراع للتكنولوجيا.