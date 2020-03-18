تكنولوجيا: ابل تكشف عن نماذج الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro عن طريق الخطأ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل عن طريق الخطأ عن وثيقة تؤكد على الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro، التي تقدم من عملاق التكنولوجيا هذا العام.
نشر فرع ابل في الصين وثيقة كشف من خلالها عن الإصدارات المرتقبة من أجهزة iPad Pro اللوحية، ورغم حذف الوثيقة إلا أنها انتشرت بالفعل على شبكة الإنترنت.
ولقد إستعرضت التسريبات نماذج الإصدارات القادمة من أجهزة iPad Pro، حيث يظهر نموذجين برقم A2228 وA2229 وهي النماذج ذاتها التي ظهرت سابقاً في قاعدة بيانات ECC، إلا أن ابل لم تحدد موعد حتى الآن للإعلان عن هذه الإصدارات.
كما تظهر النماذج الأخرى من أجهزة iPad Pro برقم A2231 وA2233، أيضاً لم تقدم التسريبات أي تفاصيل أخرى حول هذه الإصدارات، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن أجهزة iPad Pro القادمة ستضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي ستشمل مستشعر 3D.
من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن ابل تقدم دعم أفضل لتوافق الفارة مع أجهزة iPad Pro في نظام iPadOS، كما يدعم تصميم غطاء لوحة المفاتيح الجديد المستخدم بتجربة بآداء أفضل.
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