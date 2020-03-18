iPhone 11 و iPhone XR ساعدا آبل على تحقيق نمو قوي في الهند خلال أول شهرين من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - الهند هي إحدى الأسواق التي تُكافح فيها آبل بإستمرار، فالشركة تتمتع هناك بحصة سوقية ضئيلة للغاية الآن. ومع ذلك، فقد بدأت الشركة أخيرًا في إحراز بعض التقدم كما يتضح من مبيعاتها في شهري يناير وفبراير، وهي الأشهر التي لم تتأثر فيها الهند بإنتشار فيروس كورونا.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الهندية IANS، فقد تمكنت شركة آبل من بيع هواتف iPhone أكثر بنسبة 55 في المئة في شهري يناير وفبراير من العام 2020 مقارنة مع نفس الشهرين من العام 2019. وكانت غالبية الشحنات تتألف من iPhone 11 و iPhone XR، وهما أرخص هاتفين حاليًا في تشكيلة iPhone، على الأقل حتى يصل iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2.

التقرير يقول أن شحنات iPhone في الهند في العام 2019 نمت بنسبة 17 في المئة، ويرجع الفضل في ذلك أيضًا إلى iPhone 11 و iPhone XR. وعلاوة على ذلك، فقد كانت لحملة آبل ” صنع في الهند ” تأثير كبير على الشحنات، فالشركة تستخدم منشأة Foxconn في مدينة تشيناي الهندية لتصنيع بعض طرازات iPhone التي تقوم ببيعها في الهند لتجنب تعريفات الإستيراد.

لا يُلاحظ بعد كيف سيؤثر تفشي فيروس كورونا المستمر على ديناميكيات السوق في الأشهر القادمة. هذا الوباء عطل بالتأكيد سلسلة التوريد والتصنيع، ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من فهم تأثير الوباء حقًا على السوق.