الهاتف Sony Xperia Pro سيكون أغلى من Xperia 1 II بنحو 200$ إلى 300$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony عن نسخة Pro من هاتفها الرائد الأحدث عندما أعلنت عن الهاتف Xperia 1 II، وعلمنا آنذاك أن الهاتف Sony Xperia Pro سيكون أغلى من الهاتف Xperia 1 II، ولكن لم نكن نعلم إلى أي حد سيكون أغلى. ومع ذلك، فقد حصلنا الآن على تقرير جديد يُفيد أن الهاتف Sony Xperia Pro سيكون أغلى بنحو 200 إلى 300 دولار أمريكي مقارنة مع الهاتف Xperia 1 II.

سعر الهاتف Xperia 1 II العادي بالدولار الأمريكي لا يزال غير معروف، ولكن تأكد أن هذا الهاتف سيُكلف 1200 يورو في أوروبا، ونحو 1200 دولار كندي في كندا. وبالتالي، نحن نعتقد بأن سعر الهاتف Xperia 1 II بالدولار أمريكي سيبلغ نحو 1200 دولار أمريكي. وبالعودة إلى الهاتف Sony Xperia Pro، فهو سيكون متوفرًا في بعض البلدان المختارة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Sony Xperia Pro مصمم في الأساس لمحترفي التصوير الذين يرغبون في هاتف أكثر تقدمًا يمنحهم قدرات أفضل على مستوى الكاميرا. وتقول شركة Sony أن الهاتف Sony Xperia Pro الجديد سيكون حل متقدم بدلاً من هاتف يمكنك توقع شرائه في أحد متاجر الإلكترونيات بالقرب منك.

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هذا الهاتف لا يزال قيد التطوير، مما يعني أنه لم يتم تأكيد قائمة المواصفات الكاملة بعد. ما نعرفه حاليًا هو أن الهاتف Xperia Pro الجديد سيحصل على نفس شاشة وكاميرات الهاتف Sony Xperia 1 II الذي أعلنت عنه شركة Sony للتو. وتقول شركة Sony بأن هذا الهاتف سيأتي مع منفذ HDMI والتكامل السلس مع كاميرات Sony Alpha التي يمكنها إستخدام هذا الهاتف بمثابة عدسة الكاميرا ثم الإستفادة من تكنولوجيا 5G التي يمتاز بها ليكون بمثابة جهاز بث. يتيح لك زر الإختصار القابل للتخصيص على جانبه تشغيل أي تطبيق في لحظة.

الهاتف Sony Xperia Pro سيضم كذلك ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية، وسيمتاز بهيكل قوي، وظهر مستوحى من كاميرات Alpha وينبغي أن يوُفر قبضة ممتازة.

يمتاز الهاتف Sony Xperia Pro بهوائي 5G mmWave فريد من نوعه، مما يعني من الناحية النظرية، أنه يمكنه البث بسرعات يمكن أن تصل إلى 5 جيجابت في الثانية أو اسرع، شريطة أن يكون للهاتف رؤية واضحة لهوائي 5G مع العلم بأن هذا هو الشيء السلبي الرئيسي في تقنية mmWave.