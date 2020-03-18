شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف رسميا عن مواصفات وحدة ألعاب Xbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت رسميا عن مواصفات وحدة الألعاب المنتظرة Xbox Series X وذلك عبر منشور على مدونة الشركة، حيث قدمت معلومات حول أداء وحدة التحكم، والسرعة إلى جانب توافق وحدة التحكم في الألعاب، فيما كشف "Jason Ronald" مدير إنتاج قسم إكس بوكس على أن وحدة Xbox Series X ستأتي قريباً بترقية كبيرة في أداء وحدة معالجة الرسوميات، إلى جانب تقنيات جديدة لتعزيز عرض الجرافيك بأعلى جودة، مع تقنية تتبع الأشعة.

مواصفات Xbox Series X

- معالج Zen 2 مخصصة بعدد 8 أنوية، بسرعة 3.8 GHz، مع كرت شاشة RDNA 2 مخصصة بسرعة 1.825 GHz، مع 12 TFLOPS.

- قياسات وحدة التحكم 360.45 مم مربع.

- معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر.

- رامات 16 جيجا بايت في ذاكرة GDDR6 مع w/ 320mb.

- سعة تخزين 1 تيرابايت في NVME SSD.

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- تدعم إدخال 2.4 جيجابايت في الثانية، وإخراج 4.8 جيجا بايت في الثانية.

- دعم التخزين الخارجي بسعة 1 تيرابايت

- يدعم التخزين الخارجي في سعة USB 3.2 وفي أقراص HDD.

-محرك أقراص ضوئية 4K UHD Blu-Ray.

- دعم دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وحتى 120 إطار لكل ثانية.

كما أضافت شركة مايكروسوفت داخل جهاز Xbox Series X ذاكرة SSD لدعم وحدة التحكم في الألعاب بأداء أسرع مقارنة بالجيل السابق، وتعد ذاكرة NVMe SSD المخصصة أحد التكوينات الرئيسية لدعم وحدة الألعاب بآداء سريع، هذا إلى جانب تقنيات تدعم تخفيف ضغط الأجهزة، وواجهة برمجية الجديدة للتطبيقات، مع SFS.

فيما أشارت مايكروسوفت إلى أن وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X ستدعم المطورين بكفاءة أعلى في خفض وقت تحميل الألعاب، لذا ستحقق بعض الألعاب استفادة أكبر من آداء وحدة التحكم ومن بينها ألعاب مثل Final Fantasy XV، وRed Dead Redemption 2، وتتوافق وحدة الألعاب الجديدة Xbox Series X مع الإصدارات السابقة من وحدات التحكم في الألعاب، لذا ستدعم تشغيل آلاف ألعاب من Xbox، و Xbox 360، وألعاب Xbox One، إلا أن Xbox Series X ستقدم مميزات جديدة في تشغيل الألعاب، حيث تدعم وحدة Xbox Series X إطلاق وتحميل الألعاب بآداء أسرع.