شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل هذه الميزة من Hangouts بنظام أندرويد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل القدرة على مشاركة الموقع على جوجل Hangouts لنظام أندرويد، حيث كانت ميزة مشاركة الموقع المتوفرة في جوجل Hangouts أساسية، إلا أنها لم تكن قادرة على توفير التتبع في الوقت الفعلي تمامًا مثل خرائط جوجل، حيث تمكن المستخدمين من الوصول إلى الميزة التي تم وضعها تحت النص المقدم في محادثة بجانب الملصقات.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكان على المستخدمين في الماضى البحث فقط عن الموقع ثم إرسال مواقع الخرائط للمستخدمين الأخرين، وبمجرد الإرسال ، تعرض الخريطة بملء الشاشة مكان تواجدك حاليًا جنبًا إلى جنب مع الأماكن المجاورة، وكان يمكن للمستخدمين البحث مباشرة عن قائمة أو حتى إدخال العنوان الكامل.
وقال بيتشاى في تغريدته :"نريد مساعدة الشركات والمدارس المتأثرة بـ COVID-19 على البقاء على اتصال: بدءًا من هذا الأسبوع ، سنطرح إمكانية الوصول المجاني إلى إمكانات مؤتمرات الفيديو عبر Hangouts Meet المتقدمة حتى 1 يوليو 2020 ، لجميع عملاء G Suite عالميا."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تزيل هذه الميزة من Hangouts بنظام أندرويد.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.