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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “EyeRide”..خوذة دراجة نارية ذكية تحصد نصف مليون دولار على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم إطلاق خوذة دراجة نارية ذكية جديدة GUD تسمى “EyeRide”.
يمكن تثبيت الجهاز الصغير بخوذة دراجتك النارية، ومن تم استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والموسيقى والمكالمات وغيرها الكثير، من خلال شاشة عرض رأسية صغيرة مباشرة في خط نظرك.
يستخدم النظام شاشة “Nano HD SONY OLED” صغيرة توفر القدرة على عرض خرائط Google والخطط في مرمى البصر بفضل شاشة شفافة ساطعة ومكبرات صوت مسطحة 55 ملم و 99 ديسيبل وميكروفون اتجاهي.
تم إنشاء الجهاز بواسطة مهندسي البصريات والضوئيات السابقون في BMW و Airbus، وهو جهاز شامل حاصل على براءة اختراع يجمع بين شاشة عرض رأسية ونظام تحديد المواقع.
جمع جهاز “EyeRide” أكثر من 500،000 دولار عبر Kickstarter بفضل 1500 مؤيد، وتتوافر التعهدات من 229 يورو أو ما يقرب من 200 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال يونيو 2020.
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