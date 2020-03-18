- 1/2
- 2/2
قررت كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم توحيد جهودها لمحاربة التضليل حول فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان مشترك أعلنت "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"لينكد إن" و"ريديت" و"تويتر" و"يوتيوب"، أنها تعمل معًا لمكافحة المعلومات الخاطئة التي تحيط بفيروس كورونا ومرض COVID-19 .
وجاء في البيان الذي نقلته "فيسبوك"، "نحن نعمل عن كثب لمواجهة مرض "كوفيد-19" ونساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال ومحاربة الاحتيال والمعلومات الخاطئة حول الفيروس".
وأكد البيان أن الشركات تعمل مع الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لمواجهة الفيروس ونشر التوعية حوله .
اتخذ كل من فيسبوك وتويتر خطوات لحظر محتوى حول الفيروس التاجي الذي يمكن أن يتسبب في ضرر، وقال كلا النظامين إنهما سيبرزان معلومات الوكالة الحكومية ضمن عمليات البحث عن المصطلحات المتعلقة بالفيروس التاجي.
بينما أعلنت غوغل مؤخرًا عن فريق الاستجابة لحوادث فيروس كورونا على مدار 24 ساعة ، وقالت إنها ستعمل على إزالة المعلومات الخاطئة من نتائج البحث ويوتيوب، بينما تعزز أيضًا المعلومات الدقيقة من الوكالات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام من شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.