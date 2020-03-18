شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمازون تحظر شحنات المنتجات غير الضرورية تزامنا مع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أمازون حظر جميع شحنات المنتجات غير الضرورية إلى مستودعاتها استجابة للزيادة الكبيرة فى الطلبات تزامنا مع انتشار فيروس كورونا عبر الولايات المتحدة، وقالت الشركة أمس الثلاثاء للبائعين إنها لن تقبل سوى شحنات "المواد الغذائية المنزلية واللوازم الطبية والمنتجات الأخرى عالية الطلب" إلى مستودعاتها حتى 5 أبريل للتعامل مع ارتفاع الطلب على هذه المنتجات وسط أزمة فيروس كورونا.

وهذا يعنى أن البائعين الذين يستخدمون شبكة التخزين والتسليم فى أمازون مقابل رسوم ثابتة، من خلال برنامج يسمى Fulfillment by Amazon ، لن يكونوا قادرين على شحن المنتجات غير الأساسية إلى أمازون، وتنطبق نفس القيود على البائعين الذين يبيعون منتجاتهم بالجملة إلى أمازون، والذين يعيدون بيعها بعد ذلك.

قالت أمازون فى رسالة بالبريد الإلكترونى للبائعين أنها تحدد الآن أولوية الشحن فى الفئات الست التالية: الصحة والأسرة (بما فى ذلك أجهزة العناية الشخصية) ؛ الجمال والعناية الشخصية ؛ بقالة؛ الصناعية والعلمية ؛ مستلزمات الحيوانات الأليفة.

قال البريد الإلكترونى الذى حصلت عليه "بيزنس إنسايدر": "نشهد زيادة فى التسوق عبر الإنترنت، ونتيجة لذلك نفدت بعض المنتجات مثل المواد الغذائية المنزلية واللوازم الطبية، مع أخذ ذلك فى الاعتبار، فإننا نعطى الأولوية للمواد الغذائية المنزلية والمستلزمات الطبية وغيرها من المنتجات عالية الطلب التى تأتى إلى مراكز تلبية الطلبات حتى نتمكن من تلقى هذه المنتجات وإعادة تخزينها وتسليمها للعملاء بشكل أسرع".

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تأتى هذه الخطوة بعد زيادات كبيرة فى طلبات منتجات معينة على أمازون، مثل أقنعة الوجه وورق التواليت، حيث توافد المزيد من المتسوقين على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون للتسوق، وهذا يضع ضغوطًا كبيرة على سلسلة أمازون، مما يؤدى إلى تأخيرات فى الشحن، وأعطال فنية، ونقص فى العمالة.