شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء الصحة يكشفون الطريقة الصحيحة لتنظيف الأجهزة الذكية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرقل فيروس كورونا حياة الملايين حول العالم، إذ ألغت منظمات متعددة المؤتمرات والفعاليات، وأصدرت البلديات المختلفة تحذيرات للسكان بضرورة ممارسة الإبعاد الاجتماعي والبقاء في المنزل كلما أمكن ذلك، كما أصبح الكثيرون أكثر وعياً بالنظافة الشخصية، وقد نصحت السلطات الصحية الجمهور بالممارسات الصحية الجيدة، مثل غسل اليدين بالصابون، والامتناع عن لمس وجهنا والسعال في مرفقينا، ومن أبرز النصائح الحفاظ على أجهزتنا نظيفة.

وقالت دكتورة كيلي رينولدز، الأستاذ المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة أريزونا: "تسافر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الأخرى معنا في كل مكان، من الحمامات إلى الحافلات إلى المطابخ والمطاعم".

وأضافت رينولدز: "مثل أيدينا، تلتقط الأجهزة الجراثيم على طول الطريق، وتكون الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر عرضة لزيادة التلوث الذي يمكن أن ينتشر في اليدين، ثم إلى نقاط دخول الجسم حيث تحدث العدوى، مثل العين والأنف والفم."

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وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، لم يتم توثيق انتقال فيروس COVID-19 من الأسطح حتى الآن - إنه أكثر شيوعًا عبر قطرات الجهاز التنفسي أو الاتصال المباشر بالبشر، ولكن يقترح مركز السيطرة على الأمراض تنظيف أي أسطح باستمرار، حيث يمكن للفيروس أن يبقى من ساعات إلى عدة أيام على بعض المواد.

وأظهرت دراسة حديثة أن فيروس COVID-19 على وجه الخصوص يمكن أن يستمر حتى 24 ساعة على الورق المقوى ويومين إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، كما يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن "تنظيف الأسطح المتسخة بشكل واضح متبوعًا بالتطهير هو إجراء من أفضل الممارسات للوقاية من COVID-19 وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية الأخرى في الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية."

قال الدكتور جوناثان جولوب، الأستاذ المساعد للأمراض المعدية والطب الباطني في جامعة ميشيجان: "إذا لمست شيئًا ملوثًا، مثل هاتفك، بعد غسل اليدين، فيجب عليك غسله مرة أخرى لإزالة الفيروس بعيدًا".