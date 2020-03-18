شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تخضع للتحقيق بسبب انتهاك براءات اختراع متعلقة بالشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت هيئة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقات مع شركة أبل وعدد من الشركات التكنولوجية الاخرى بسبب انتهاك براءات اختراع تتعلق بتقنيات مرتبطة بشاشات اللمس التي تطورها، وذلك عقب شكوى تقدمت بها الشركة الإيرلندية، Neodron، تقول فيها أن مصنعي الأجهزة الذكية ينتهكون براءات اختراع خاصة بها تتعلق بتقنيات الشاشات اللمسية.

وبحسب موقع appleinsider الأمريكى، فتمنح شركة Neodron الإيرلندية نظيرتها الأمريكية Atmel تراخيص براءات الاختراع المتعلقة بها وخاصة بشاشات اللمس في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشركة تأسست في 2018 ما يثير الريبة حول احتمالية انتهاك عدد من الشركات الكبرى لبراءات اختراعها.

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فيما كانت شركة Neodron الإيرلندية قد قدمت الشكوى ضد عدد من الشركات بينها أبل، وأمازون، ومايكروسوفت وهو ما يعني أن الشكوى تشمل جميع الشركات الكبرى التي مازالت تنتج أجهزة ذكية في الوقت الحالي، فيما تشمل الشكوى بحسب التقرير انتهاك آبل براءات اختراع الشركة على هواتف أيفون 11 ونسخة آيباد برو 12.9 بوصة.

على جانب أخر فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية قدرها 1.1 مليار يورو على شركة أبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة وإساءة استغلال الوكلاء الذين يبيعون منتجاتها، كما فرضت السلطات غرامة قدرها 63 مليون يورو على شركة Tech Data وغرامة 76 مليون يورو على شركة Ingram Micro وهي شركات تعمل كوكلاء بيع بالجملة وذلك للتواطؤ مع آبل.

وبحسب موقع nytimes الأمريكى، فكشفت السلطات أن أبل والوكلاء المذكورين للبيع بالجملة عقدوا اتفاق بعدم المنافسة ضد بعض والتآمر ومنع الموزعين من التنافس بعدالة، وذلك من خلال طلب أبل من وكلاء بيع الجملة ببيع منتجات الشركة بنفس السعر لمنع المنافسة، ويكون السعر موحداً بين متاجر أبل الحقيقية والإلكترونية، وكذلك وكلاء بيع الجملة.