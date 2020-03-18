كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك وجوجل وتويتر يتحدون لمكافحة الأخبار المزيفة حول الفيروس التاجي

متابعة-سنيار: يتحد كل من Facebook و Google و LinkedIn و Microsoft و Reddit و Twitter و YouTube لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بانتشار الفيروسات التاجية.

وقالت الشركات في بيان مشترك نُشر على موقع فيسبوك على الإنترنت: “نحن نساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال بينما نعمل أيضًا على مكافحة الاحتيال والمعلومات الخاطئة حول الفيروس، ورفع المحتوى الموثوق على منصاتنا، ومشاركة التحديثات المهمة بالتنسيق مع وكالات الرعاية الصحية الحكومية، وندعو شركات أخرى للانضمام إلينا للعمل من أجل الحفاظ على صحة مجتمعاتنا وأمانها “.

وقد نشرت المواقع الأخرى البيان نفسه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما أن بعض الشركات المدرجة في القائمة اتخذت بالفعل إجراءات لمكافحة الأخبار المزيفة حول الفيروسات التاجية.

في فبراير، قالت فيسبوك إنها ستحظر إعلانات العلاجات المفترضة للفيروس، وذكرت الشركة مرة أخرى في يناير أنها ستعمل على “الحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار حول الفيروس و توصيل الأشخاص بمعلومات مفيدة”.

في الأسبوع الماضي، قالت جوجل إنها شكلت فريقا للاستجابة للحوادث يعمل على مدار الساعة لمكافحة تفشي المرض، وحددت جهودها لتقديم معلومات واقعية لمستخدميها، بالإضافة إلى حمايتهم من المعلومات الخاطئة.

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كما عدل موقع YouTube سياسته لإلغاء مقاطع الفيديو المتعلقة بالفيروس التاجي، لكن الشركة تراجعت سريعا عن هذه الخطوة، وقد قام موقع تويتر مؤخرًا بإزالة التغريدات المضللة حول تفشي المرض.

أمازون، التي لم يتم إدراجها كموقع، بذلت جهودا في فبراير لإزالة المنتجات المزيفة الواعدة “بقتل” الفيروس التاجي من أرففها الافتراضية.

يساعد عمالقة التكنولوجيا في مكافحة التفشي بطرق أخرى أيضا، في اليومين الماضيين، أطلقت Microsoft متتبعا للفيروس التاجي، وأطلقت شركة Verily الشقيقة لـ Google موقعا لفحص الفيروسات التاجية.

وقتل الفيروس التاجي حتى الآن أكثر من 7100 شخص وأصاب أكثر من 182.400، وقد تفاقم تفشي المرض في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مع تأكيد أكثر من 4400 حالة، و 86 وفاة.