كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Tech Wrap”…نظام بسيط وعملي لحمل وحماية معدات الكاميرا

متابعة-سنيار: قد يهتم المصورون الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وفعالة لحماية معدات الكاميرا الخاصة بهم بـ “Tech Wrap”.

“Tech Wrap” هو حل حمل متعدد الأغراض مصمم خصيصا لمعدات الكاميرا، من قبل فريق مقره في شتوتغارت، ألمانيا.

وهو عبارة عن قماش حمل متعدد الأغراض لعناصرك الإلكترونية الثمينة، مما يحمي معدات الكاميرا اليومية ويجعل أساسيات السفر محمية ونظيفة وخالية من الغبار.

Advertisements

وقال مطورو “Tech Wrap”: “Tech Wrap” خفيف الوزن وفعال لأنه يعمل مع جميع العناصر تقريبا ويمكن إعادة استخدامه وتبادله وتخزينه بسهولة، إنه الحل المثالي عندما لا ترغب في إحضار حقيبة الكاميرا الثقيلة، ولا حاجة لشراء العشرات من حلول النقل ذات الأحجام المختلفة لمعداتك، لدى TECH WRAP كل شيء. ”

تم إطلاق “Tech Wrap” عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وهو متوفر في حجمين، وتبدأ التعهدات من 15 يورو أو حوالي 14 جنيها إسترلينيا، مما يوفر نسبة 40٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في مايو 2020.