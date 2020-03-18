تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن هاتف Moto E6s بحجم 6.1 إنش وسعر 95 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا عن هاتفها منخفض التكلفة Moto E6s الجديد الذي يأتي بحجم 6.1 إنش في الشاشة، وينطلق بمعالج Helio P22، مع تصميم من البلاسيتك وسعر 95 دولار.

يتميز هاتف Moto E6s بشاشة IPS بحجم 6.1 إنش وجودة عرض HD بدقة 720 في 1520 بيكسل، مع تصميم من البلاستيك يدعم مقاومة زذاذ الماء لحماية التكوينات الداخلية للهاتف.

يدعم هاتف Moto E6s نظام تشغيل Android 9.0 Pie، كما يأتي برقاقة معالج Helio P22، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يضم فتحة لبطاقة microSD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت، ويدعم اثنان من شرائح SIM.

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وتأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Moto E6s بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما يدعم المستشعر الثاني عمق التصوير مع لقطات bokeh، ويأتي بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية في شعار موتورولا.

كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، وشاحن 5W، أيضاً يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ microUSB، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

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