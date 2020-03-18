Redmi تُحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Redmi K30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiami عن الهاتف Redmi K30 في شهر ديسمبر الماضي، والآن أكدت الشركة أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Redmi K30 Pro في اليوم 24 مارس.
أكدت لنا شركة Redmi بالفعل ان الهاتف Redmi K30 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ولكن لا نزال نجهل ما إذا كانت هذه الشاشة ستكون من نوع AMOLED أو LCD.
وإلى جانب ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Redmi K30 Pro سيضم بطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11. عمومًا، سنتأكد من كل شيء بعد أقل من أسبوع من الآن.
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