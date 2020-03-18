شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتصميم شبيه بأيفون 6 وشاشة 4,7 بوصة.. أبل تطور هاتف iPhone 9 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأشهر الماضية ظهرت العديد من التسريبات التى تشير إلى أن شركة أبل تعمل على تطوير إصدار جديد من هواتف أيفون الرخيصة التى سيجري إطلاقها خلال هذا العام، والتى قيل إنها ستحمل أسم iPhone SE 2 وهو الجيل الثاني من هذه الهواتف، أو اسم iPhone 9، إلا أن تسريبات جديدة ظهرت اليوم أشارت إلى أن أبل قد تطلق نسخة أكبر تعرف بـ iPhone 9 Plus.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فكانت التسريبات السابقة تشير إلى أن هاتف iPhone 9 سيستخدم نفس تصميم هاتف iPhone 6 مع شاشة بقياس 4.7 من نوع LCD ودعم للبصمة وذلك لخفض سعره قدر الإمكان، إلا أن نظام التشغيل iOS 14 بنسخته التجريبية كشف عن شفرات برمجية تشير إلى أن هناك إصدار أخر بقياس 5.5 بوصة وهو أكبر من المتداول وسيكون غالباً بنفس باقي المواصفات الفنية.

فيما تشير المصادر إلى أن الهاتفين سيعملان بمعالج A13 وهو نفس الموجود في هاتف iPhone 11 كما سيحمل شريحة للاتصال القريب NFC لاستخدامها في الدفع الإلكتروني بالهاتف وهو ما لم يكن متاحاً في هواتف أيفون 8 وأيفون X، فيما يلاحظ أن أبل تنتهج اسلوب مختلف عن باقي الشركات في تطوير نسخ رخيصة من هواتفها، فهي تحاول وضع مواصفات حديثة في تصاميم قديمة.

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وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن كل من iPhone 9 و9 Plus سيحتويان على زر الصفحة الرئيسية مع محرك Taptic المدمج لمحاكاة النقرات وتقليل أعطال الأجهزة، حيث ستحتوي سلسلة iPhone 9 القادمة على Touch ID بدلاً من Face ID.