شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقدم 1000 دولار مكافأة لكل موظف مقابل العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى فى رسالة بريد إلكترونى داخلية اليوم الثلاثاء، إن فيس بوك سيمنح موظفيه مكافأة قدرها 1000 دولار، لدعم التحول نحو العمل عن بُعد تزامنا مع تفشى فيروس كورونا، وبالإضافة إلى المكافأة التى تبلغ 1000 دولار، سيحصل الموظفون أيضًا على تقييمات أعلى، مما يعنى أن العاملين بدوام كامل قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت أكثر.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى لفيس بوك فى إطار خطته لمحاربة فيروس كورونا، إذ قرر عملاق وسائل التواصل الاجتماعى التبرع بنحو 20 مليون دولار لدعم جهود محاربة COVID-19 العالمية.

وقالت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات فى فيس بوك، فى حديثها عبر تليفزيون بلومبرج يوم الاثنين: "هذه أوقات غير مسبوقة، وهذه أوقات مخيفة، وبالطبع لن تكون الأمور كالمعتاد، وفى فيس بوك، نحن نركز حقًا ليس فقط على أنفسنا، ولكن أيضًا على الشركات الصغيرة التى تستخدم منصتنا، لأن هذا قد يكون مدمرًا."

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ولا تعد فيس بوك أول شركة تقنية تقدم المال للموظفين لدعم جهود العمل عن بعد، إذ أعطت منصة التجارة الإلكترونية Shopify للعمال 1000 دولار لكل منهم لشراء المعدات اللازمة للعمل من المنزل أثناء تفشى الفيروس التاجى، كما عرضت شركة برمجيات الإدارة Workday للموظفين أجورًا لمدة أسبوعين لتغطية "التكاليف غير المتوقعة".

وجاءت رسالة زوكربيرج بعد أن أمرت ست مقاطعات فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، بما فى ذلك مقاطعة سان ماتيو، حيث يوجد مقر فيس بوك، مواطنيها بالبقاء فى المنزل حتى 7 أبريل فى محاولة لمكافحة تفشى الفيروس التاجى.

حتى يوم الاثنين، تم الإبلاغ عن 94 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجى فى الولايات المتحدة وأكثر من 4800 إصابة. كان هناك 11 حالة وفاة فى ولاية كاليفورنيا، مما يجعلها الولاية التى لديها ثانى أعلى عدد من الوفيات وراء ولاية واشنطن، حيث قتل 48 شخصًا.