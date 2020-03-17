موتورولا تعلن عن هاتفها الأحدث Moto E6s

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد (موتو إي6إس) Moto E6s الذي يختلف عن هاتف آخر يحمل الاسم ذاته وهو (موتو إي6إس) Moto E6s الذي أُطلق في الهند في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويقدم الهاتف الجديد شاشة من نوع IPS بقياس 6.1 بوصات وبدقة 1520×720 بكسلًا، ويأتي جسم الهاتف مصنوعًا من البلاستيك، مع تصميم مقاوم لرذاذ الماء؛ لحماية المكونات الإلكترونية الداخلية.

ويعمل (موتو إي6إس) الجديد بالنسخة الخام من نظام التشغيل أندرويد 9 باي، ويحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع Helio P22. كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

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وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهناك كاميرا أخرى لتسجيل العمق. كما يوجد على ظهر الهاتف أيضًا حساس بصمة الأصابع، بالإضافة إلى شعار موتورولا. أما الكاميرا الأمامية – التي تأتي ضمن قطع على شكل قطرة ماء – فهي بدقة 5 ميجابكسل.

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ويحتوي (موتو إي6إس) بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 5 واط عن طريق منفذ microUSB. هذا وتعتزم الشركة طرح الهاتف باللونين الأزرق، والأحمر في أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا خلال الأسابيع المقبلة، ولم يُعلن عن السعر بعد.