كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Leica S3” نسخة مطورة من نظام Leica S-System

متابعة-سنيار: قدمت Leica Camera أحدث طراز من نظامها متوسط ​​التنسيق لتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، بعد أن أعلنت سابقا عن تطوير Leica S3 في photokina 2018.

تقدم Leica S3 زيادة في الدقة من 37.5 إلى 64 ميجابكسل وتتميز بعدد من التطورات التكنولوجية.

تستخدم Leica ProFormat المطورة خصيصا لنظام Leica S-System، مع أبعاد 30 × 45 ملم، يتوافق مع نسبة العرض إلى الارتفاع الكلاسيكية 3: 2 لتنسيق الإطار الكامل 35 مم ولكنه يوفر مساحة أكبر بنسبة 56 في المائة من أجهزة الاستشعار.

يوفر مستشعر 64 ميجابكسل الجديد الذي تم تطويره حصريا لشركة Leica زيادة في الدقة بنسبة 71 في المائة، ونطاق ديناميكي من 15 نقطة توقف، وإعداد أقصى حساسية ISO يبلغ 50000، ويمكن لشاشة LCD عرض صورة Live View مع معدل تحديث يصل إلى إلى 60 إطارا في الثانية.

يمكن استخدام منطقة المستشعر بالكامل ليس فقط لمقاطع الفيديو بدقة عالية كاملة، ولكن أيضا، للمرة الأولى، لدقة السينما بدقة 4K، وعند تسجيل لقطات فيديو، يمكن تسجيل صوت استريو 16 بت بتردد 48 كيلو هرتز مع ضبط مستوى تلقائي أو يدوي باستخدام ميكروفون مدمج أو خارجي.

يضمن معالج Leica Maestro II والذاكرة المؤقتة سعة 2 جيجا بايت سير عمل سلس، وهو أمر أساسي للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات الناتجة عن المستشعر.

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يمكن التصوير في وضع الربط أيضا باستخدام تطبيق Leica Image Shuttle، حيث يمكن إجراء جميع إعدادات التعرض الأساسية بمساعدة التطبيق ويمكن نقل الصور الملتقطة بتنسيق DNG و JPG مباشرة إلى جهاز كمبيوتر عبر واجهة USB 3.0، ويربط Lightroom Tethered Plugin Leica S3 بحزمة معالجة الصور.

بالإضافة إلى وظيفة GPS، يحتوي Leica S3 أيضا على وحدة WLAN التي يمكن من خلالها التحكم في الكاميرا عن بُعد بالاشتراك مع تطبيق Leica FOTOS 2.0.

تم تصنيع الكاميرا الجديدة باستخدام مواد فائقة الجودة ومرنةن وتتميز بجسم الماغنسيوم ولوحة تغطية Corning®Gorilla®Glass لشاشة العرض مقاس 3 بوصات بالإضافة إلى حربة العدسة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الصلب بشكل خاص.

تحيط الشاشة الخلفية بأربعة أزرار يمكن تكوينها وفقا لتفضيلات المصور، ويمكن استخدام المفتاح الرئيسي للاختيار بين مصراع المستوى البؤري للكاميرا أو مصراع مركزي.

عدسات S هي عنصر أساسي في نظام Leica S-System، وقد تم تصميمها لتوفير احتياطيات أداء كافية لتلبية متطلبات الأجيال القادمة من تقنية التصوير.