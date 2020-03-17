تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Samsung Galaxy Note10 Lite: النوت للجميع!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy Note10 Lite في 3 يناير من هذا العام، ومن ثم تم إطلاقه في 21 يناير. وعلى ما يبدو، فإن الهاتف يعتبر عملي للغاية إذ انه يجمع بين أحدث الميزات والمواصفات المتطورة إلى جانب قلم S Pen، وهو بمثابة إصدار مصغر من Galaxy Note10 القياسي.

إليكم مراجعة للهاتف المحمول Samsung Galaxy Note10 Lite:

التصميم

يأتي هاتف Galaxy Note10 Lite بوزن 199 جرام وأبعاد 163.7×76.1×8.7 ملم، ولقد تم تصنيعه من البولي كربونيت مع إطار من المعدن.

من الأمام ستجد شاشة مسطحة طويلة مزودة بثقب من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية، ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا ثلاثي مثبت على شكل مربع مع فلاش مدمج.

من الجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة مع أزرار التحكم بمستوى الصوت، في حين من الجانب الأيسر يوجد فتحة شرائح SIM أو microSD.

أما من الأسفل، فهناك منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، هذا وبالإضافة إلى فتحة السماعة الخارجية ومخرج قلم S Pen.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف كاملة مسطحة بدون أي انحناءات مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية وتطلق عليها سامسونجInfinity O Display وهي من نوع Super AMOLED وتأتي مدمجة بمستشعر لبصمة الأصبع.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة وتبلغ دقتها 1080 ×2400 بكسل بمعدل 394 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 20:9.

تستحوذ الشاشة على 86.6% من هيكل الجهاز، وهي تدعم ظهور 16 مليون اللون بالإضافة إلى خاصيتي الـ Always on display وHDR.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وتدعم هذه الكاميرا المثبت البصري الـ OIS، هذا وبالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي الخاصة بالتقريب حتى ضعفين وهي تدعم أيضًا المثبت البصري الـ OIS، أما عن الكاميرا الأخيرة، فهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي خاصة بالتصوير العريض.

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ويأتي إعداد الكاميرا هذا مقترن مع فلاش مدمج من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية البانوراما والـ HDR والتثبيت الإلكتروني gyro-EIS، وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطار بالثانية، و1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي تدعم خاصية HDR، وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية أو 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يأتي الهاتف بمعالج سامسونج الرائد Exynos 9810 ثماني النواة بتقنية تصنيع 10 نانومتر مع معالج رسومات من S10 Plus، لذا فلا يوجد اختلاف بينهم من ناحية الأداء الممتاز.

كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد 10 المستند إلى واجهة مستخدم One UI 2.

يدعم الهاتف كل من Wi-Fi بترددات الـ a/b/g/n/ac وWi-Fi Direct وHotspot وDual band، هذا وبالإضافة إلى Bluetooth 5، مع أنظمة تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ BDS و GALILEOو GLONASSو A-GPS.

يدعم الهاتف أيضًا مستشعر البصمة إلى جانب مستشعر التعرف على وجه، وهناك أيضًا بعض المستشعرات الأخرى التي يدعمها مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

وعلاوةً على ذلك، فهو يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة حتى سعة 1 تيرابايت بواسطة ذاكرة خارجية.

وبالنسبة لأداء قلم S Pen، فهو يعمل بنفس آلية القلم الموجودة بـ Note9 و Note10 ولكن بدون الإيماءات الموجودة بـ Note10.

البطارية

يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 4500 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، وتستمر البطارية في العمل حتى 8 ساعات من تشغيل الشاشة.

السعر

يتوفر هاتف Galaxy Note10 Lite بسعر 1999 ريال سعودي أي ما يعادل 532 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف Galaxy Note10 Lite بمثابة النسخة الأصغر من Galaxy Note 10، فهو يضم مواصفات مشابهة ولكن أقل بعض الشيء من ناحية الأداء والكاميرا والبطارية، ومع ذلك فهو يعتبر عملي جدًا ومناسب لهذه الفئة من الهواتف الذكية. 0.8/10 الإيجابيات شاشة AMOLED مذهلة

قلم S Pen

معالج ممتاز - كاميرا خلفية رائعة

بطارية خارقة

سعر مناسب ويتضمن مقبس 3.5 ملم السلبيات كاميرا أمامية ليست بالأمثل

لا يوجد معيار مقاومة الماء

لا يدعم الشحن اللاسلكي

مُصنع من البلاستيك

أداء مستشعر البصمة ليس بالأفضل

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