تكنولوجيا: سوني تكشف غداً عن تفاصيل مواصفات وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لبث حدث جديد على شبكة الإنترنت غداً لإستعراض تفاصيل مواصفات وحدة التحكم في الألعاب القادمة PlayStation 5.

أعلنت شركة سوني في تغريدة على تويتر اليوم عن خططها لبث حدث على شبكة الإنترنت غداً حول PlayStation 5، على أن يقدم الحدث Mark Cerny، حيث يأتي العرض التقديمي بنظرة واضحة على تصميم ونظام PS5، وما تضيفه وحدة التحكم من ترقية جديدة في الألعاب.

إستغرقت شركة سوني الكثير من الوقت لتقدم تفاصيل أكثر حول وحدة التحكم في الألعاب الجديدة PlayStation 5، حيث جاءت أول التفاصيل حول وحدة التحكم في الألعاب في شهر أبريل من العام الماضي، كما تم تأكيد دعم الجهاز بالجيل الثالث من رقاقة AMD Ryzen المميزة بثماني من الأنوية، ودقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية Zen 2، كما يضم الجهاز كرت شاشة مخصص من سلسلة Radeon Navi مع تقنية تتبع الأشعة.

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أيضاً كشف سابقاً عن دعم وحدة PlayStation 5 لدقة عرض 8K، كما يأتي الجهاز مع SSD، ويدعم التوافق مع برمجيات وألعاب PS4 و PSVR.

ولقد أكدت سوني العلامة التجارية PlayStation 5 لجهاز الألعاب الجديد عقب 6 أشهر، ومن ثم كشفت في شهر يناير عن الشعار في CES 2020، لذا مازال لدى سوني بعض التفاصيل التي لم يكشف عنها حتى الآن، ومنها سعر وحدة الألعاب، حيث أشار تقرير سابق بلومبرغ إلى أن جهاز PlayStation 5 سيأتي بسعر 470 دولار.

يذكر أن عملاق البرمجيات مايكروسوفت قد كشفت مؤخراً عن تفاصيل جديدة حول مواصفات وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X، لذا نترقب تفاصيل جديدة من سوني حول PlayStation 5 في البث الحي غداً.

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