آبل تتلقى غرامة بقيمة 1.23 مليار دولار أمريكي بسبب العبث بالسوق في فرنسا

فاطمة أيت طالب - دبي - فرضت وكالة Autorite de la Concurrence، وهي هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا، غرامة على شركة آبل بقيمة 1.1 مليار يورو ( 1.23 مليار دولار ) لمنع موزعيها Tech Data و Ingram Micro من خفض أسعارهما. يأتي هذا القرار بعد التقدم بشكوى في العام 2012، عندما قدم أحد البائعين شكوى تُفيد بأن تجار الجملة كانوا يتعاونون مع آبل ولا يتنافسون مع بعضهم البعض.

وذكرت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا أن شركة آبل كانت تتعامل مع شركائها بشكل غير عادل وكانت تحد من إمداداتها، بما في ذلك أجهزة iPad، مقارنةً بمتاجرها الخاصة. هذا يؤدي ليس فقط إلى قتل المنافسة، وإنما إلى تطابق الأسعار في نصف سوق التجزئة تقريبًا.

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وردت آبل في بيان واصفة القرار بأنه ” مثبط للهمم ” وقالت أنها ستستأنف في الحكم. ذكرت الشركة أنها تتعلق بممارسات من أكثر من عقد من الزمان وتتجاهل ” ثلاثين سنة من السوابق القانونية “. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أكبر غرامة تفرضها وكالة Autorite de la Concurrence على الإطلاق.