ZTE تُحدد رسميًا موعد وصول هاتفها الرائد المقبل ZTE Axon 11 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ZTE رسميًا عن تاريخ إطلاق هاتفها التالي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والتاريخ هو 23 مارس. هذا الهاتف سيحمل إسم ZTE Axon 11 5G، وسيكون ثالث هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من الشركة بعد كل من ZTE Axon 10 Pro 5G و ZTE Axon 10s Pro 5G.

المعلومات المُتعلقة بالهاتف ZTE Axon 11 5G القادم نادرة في الوقت الراهن، ولكن المُلصق يُلمح إلى أن الهاتف سيشهد تحسينات على مستوى قدرات تسجيل الفيديوهات. ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا الهاتف ينتمي إلى سلسلة هواتف ZTE Axon Series الراقية، فهو على الأرجح سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، والمودم Qualcomm X55 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة.

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