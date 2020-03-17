تكنولوجيا: أبل تغلق متاجر البيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن غلق شركة أبل متاجرها بالولايات المتحدة حتى إشعار آخر جراء انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق آخر، حاولت أبل لضمان مصداقية المعلومات الخاصة بالصحة والسلامة في متجر تطبيقاتها خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقامت أبل بفرض قيود صارمة حول التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا، إذ قامت أبل بشن عدة حملات صارمة على التطبيقات التى تتحدث عن فيروس كورونا منذ فترة بهدف منع أى معلومات مضللة أو مغلوطة قد تعمل على انتشار فيروس كورونا بين المستخدمين.

وبحسب موقع the verge الأمريكى فقالت أبل أنها تعمل على تقييم ومراجعة التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا للتأكد من البيانات التى يقدمها كل تطبيق حول فيروس كورونا وهل هى بيانات حقيقية أم مغلوطة والتي يمكنها أن تؤدى لسوء الوضع، وأشارت إلى أن مطورى التطبيقات التي تتحدث عن فيروس كورونا يجب أن يكونوا كيانات معترف بها مثل الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والطبية والمنظمات غير الحكومية التى تركز على الصحة والشركات ذات السمعة العالية والمصداقية في مجال الصحة.

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وبحسب السياسة الصارمة الجديدة للشركة، فإن أبل سترفض تماما أي تطبيقات من مطورين بخلاف السابق ذكرهم كما سوف يتم منع أي تطبيقات أو ألعاب ترفيهية بها اسم كورونا أو تتحدث عن الفيروس.

وعند محاولة ارسال تطبيق يتحدث عن فيروس كورونا على متجر أبل، يجب تحديد خيار time-sensitive event لتسريع عملية التدقيق والمراجعة من قبل الشركة الأمريكية كما سوف تقوم أبل بإلغاء رسوم العضوية للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية التي تعمل على تطوير تطبيقات مهمة ومفيدة تتعلق بالوباء.