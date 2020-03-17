شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع انتشار فيروس كورونا .. 11 حاجة متعملهاش وانت بتنضف تليفونك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عام 2017، نُشرت دراسة في مجلة طبية أمريكية والتى كشفت عن احتواء الهواتف الذكية على مجموعة من البكتيريا والفيروسات، وربما لم تكن الدراسة ستأخذ على محمل الجد بعد ذلك، لكن ربما الآن مع انتشار فيروس كورونا فقد حان الوقت للحفاظ على مثل هذه الأدوات نظيفة أيضًا، وفيما يلى نعرض 11 شيئا يجب فعله أو تجنب فعله للحفاظ على نظافة هاتفك بحسب موقع TOI الهندى كما يلى:

- لا تستخدم أي نوع من المبيضات لتنظيف هاتفك الذكي.

- لا تستخدم أي خل لتنظيف هاتفك الذكي.

- تقول شركة أبل إنه لا ينبغي استخدام منظفات الرش بشكل مباشر لتنظيف أجهزة أيفون.

- لا تضع هاتفك الذكي في أي نوع من السوائل من أجل القيام بتنظيف "عميق" للهاتف.

- لا تستخدم الكحول "المركز" لتنظيف هاتفك الذكي.

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- استخدم فقط مناديل مطهرة تحتوي على 70٪ من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف هاتفك الذكي.

- استخدم قفازات يمكن التخلص منها أثناء تنظيف هاتفك الذكي.

- استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة قليلاً وخالية من النسالة، مثل قطعة قماش لتنظيف العدسات فقط.

- يمكن استخدام المناشف الورقية بعد رش المطهرات عليها.

- يمكن تنظيف الهواتف الذكية الفاخرة التي تأتي بتصنيف IP68 والمقاومة للماء بالماء والصابون أو معقمات اليد.

- تأكد من غسل يديك بالصابون والماء بمجرد تنظيف هاتفك.