تكنولوجيا: AMD تعلن رسمياً عن رقاقتي Ryzen 9 4900H و4900HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من رقاقات Ryzen 9 4900H و4900HS التي تنطلق لدعم الأجهزة المحمولة في ربيع هذا العام.

قدمت AMD رقاقتي Ryzen 9 4900H و4900HS وهما أعلى إصدارات AMD من سلسلة 4000 التي تتميز بمعمارية Zen 2 ودقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تنافس رقاقات إنتل Core i9.

تستعد AMD لإطلاق الإصدارات الجديدة من رقاقات Ryzen 9 4900H و4900HS في أجهزة الحاسب المحمول في ربيع هذا العام، على أن تدعم الرقاقات فئة الأجهزة المخصصة للألعاب والمهام الإنتاجية.

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ولقد أكدت AMD على أن رقاقة 4900HS ستدعم جهاز ROG Zephyrus G14 من Asus بحجم 14 إنش، ويصل إلى وزن 1.59 كجم، حيث تؤكد Asus على أن جهاز ROG Zephyrus G14 سيكون أقوى أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب بحجم 14 إنش.

كما تدعم رقاقة 4900HS قدرة 35W، وتضم ثماني من الأنوية، بتصميم 16-thread، كما تدعم الرقاقة سرعة رئيسية 3.0 GHz، والتي تصل مع boost إلى سرعة 4.3 GHz، بينما تأتي رقاقة 4900H بقدرة 45W، بسرعة رئيسية 3.3 GHz، وسرعة 4.4 GHz مع boost.

وتؤكد AMD على أن الرقاقات ستأتي بآداء أعلى من الإصدارات السابقة، حيث تتفوق رقاقة 4900HS على رقاقة إنتل Core i9-9880H بنسبة 28% على Cinebench R20، وبنسبة 23% في تحويل الفيديو، وبنسبة 56% في عرض الصور، وآداء أفضل بنسبة 32% في ترميز الصوتيات.

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