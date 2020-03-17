تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 6i برقاقة Helio G80 وسعر يبدأ من 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme الآن عن هاتف Realme 6i الذي ينطلق برقاقة Helio G80، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يتوفر في الأسواق بدءاً من 29 من مارس.

ينطلق هاتف Realme 6i بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع جودة عرض HD بلس، وكاميرة سيلفي في نتوء القطرة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Helio G80 مع نظام تشغيل Android 10 وواجهة Realme UI.

ويتوفر هاتف Realme 6i بنموذجين، حيث يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ولقد صمم هاتف Realme 6i عبر Naoto Fukasawa، ويضم كاميرة رباعية في الجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم macro.

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يدعم هاتف Realme 6i بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W عبر منفذ USB-C.

هاتف Realme 6i ينطلق بألوان الأبيض والأخضر، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 180 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بسعر 215 دولار، حيث يبدأ الحجز المسبق من 18 إلى 26 من مارس، وينطلق للبيع في الأسواق في 29 من مارس.

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