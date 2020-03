سامسونج تعمل على تحديث جديد لإصلاح كافة المشاكل الأولية في تشكيلة Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يُقال أن شركة سامسونج تعمل على تحديث جديد من شأنه إصلاح بعض المشاكل المُكتشفة في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.

سيُركز التحديث الجديد على مشاكل إرتفاع درجة الحرارة المُبلغ عنها أثناء الشحن اللاسلكي بإستخدام شاحن Qi وتجمد تطبيق الكاميرا وضعف إدارة البطارية وأداء WiFi غير المستقر.

لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول ما إذا كان هذا التحديث سيقوم أيضًا بإصلاح مشكلة التركيز التلقائي الضعيف التي بلغ عنها بعض ملاك الهاتف Galaxy S20 Ultra. أصدرت شركة سامسونج تحديثًا في كوريا الجنوبية منذ أسابيع قليلة، وهو التحديث الذي يقوم بتحسين وضع التركيز البؤري التلقائي، ولكن لم يتم إطلاقه في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

I was just told these are the fixes in the next major S20 update:



Overheating while Qi Charging

Camera App freezing

Battery Management

Wifi Unstable