الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno 3 مع شاشة بحجم 6.4 إنش وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بإطلاق الهاتفين Oppo Reno 3 5G و Oppo Reno 3 Pro 5G في الصين في شهر ديسمبر الماضي، وقامت الشركة الصينية بعد ذلك في الشهر الماضي بالإعلان عن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G. والآن، قررت الشركة الكشف عن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3، وهي النسخة التي تُعتبر مختلفة عن النسخة الصينية.

النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 تضم المعالج MediaTek Helio P90، وتضم كذلك 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 تضم كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 44 ميغابكسل.

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النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 تأتي كذلك مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ويأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS 7 الأحدث من شركة Oppo نفسها.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر وموعد إطلاق الهاتف في الأسواق، ولكن من المفترض أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل المنظور حينما يقترب موعد الإطلاق الرسمي.