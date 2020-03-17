شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار أبل.. مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم غلق كافة متاجرها حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أرسلت الشركة رسالة بريدية لزبائنها تعلمهم فيها أنها ستغلق كافة متاجرها للمساعدة في حماية الصحة والسلامة للزبائن والموظفين، ويبقى متجرها الإلكتروني متاحاً للطلب، لكن الشركة لم تذكر موعد إعادة فتح المتاجر مرة أخرى.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أوضحت مايكروسوفت أنها ستستمر في دفع رواتب موظفي متاجرها كالمعتاد، فيما تمتلك مايكروسوفت حوالي 116 متجر رسمي في 4 دول حول العالم، ويأتي قرارها هذا في ضوء الإرشادات الحكومية الأميركية التي تمنع تواجد تجمعات بشرية تزيد عن 10 أشخاص في مكان واحد بحسب التقارير.

يذكر أن الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك كشف مؤخرا فى رسالة نُشرت على موقع الشركة، أن أبل قررت أن تغلق مؤقتًا جميع متاجر التجزئة التابعة لها "فى سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى خارج الصين" حتى 27 مارس، وقد علق "كوك" أن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي تقليل الكثافة وزيادة المسافة الاجتماعية، ونحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا.".

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وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أكدت أبل استمرار عمل متجر الشركة على شبكة الإنترنت في خدمة المستخدمين، على أن تبدأ أبل بإغلاق متاجرها الرسمية في سوق الولايات المتحدة ومن ثم الأسواق العالمية، كما أكدت أبل على التزامها بدفع رواتب الموظفين المتضررين من إغلاق المتاجر.

كما أكدت أبل أن صفحة الدعم الخاصة بها ستكون متاحة لدعم المستخدمين، كما أشارت أبل في بيانها الرسمي على أن انتشار فيروس COVID-19 يدفع الشركة إلى القيام بدورها لدعم الموظفين وعملاء الشركة.