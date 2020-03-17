شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تنتج فيلتر للكمامات الواقية قابلا لإعادة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد الكورى الجنوبى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، عن إنتاج فيلتر جديد لكمامات الوجه يحافظ على خصائصه الواقية حتى بعد غسله عشرات المرات، وصنع الفيلتر الجديد الذى يمكن استخدامه داخل كمامات الوجه القطنية التقليدية، من قماش معالج بتكنولوجيا النانو، صمم خصيصا لتحقيق أقصى قدر ممكن من الوقاية حتى بعد الاستخدام لفترة طويلة، ما يكتسب أهمية فى التعامل مع ما تشهده البلاد من نقص فى إمدادات الكمامات الواقية وسط تفشى الخوف بين المواطنين من فيروس كورونا المعدي.

يذكر أن كمامات الوجه للاستخدام لمرة واحدة المنتشرة حاليا تفقد قدرتها على تنقية الجسيمات مع مرور الوقت، وبشكل خاص عندما تتعرض للرطوبة أو إذا تعرضت للغسل، بينما يحافظ الفيلتر الجديد على خصائصه الواقية حتى بعد غسله أكثر من 20 مرة أو غمره فى محلول الإيثانول لثلاث ساعات، حسب روسيا اليوم

جدير بالذكر ابتكرت الصين أيضا كمامة شفافة ليسهل على ضعاف السمع تلقى المعلومات عن طريق لغة الإشارة وحركات الشفايف، حيث عرضت مترجمة لغة الإشارة، لينج زنسكو، خلال مؤتمر صحفى حول الوقاية من تفشى الفيروس فى بكين، صور للكمامة الشفافة، حيث لاحظ مترجمو الإشارة فى وقت سابق أن الأقنعة العادية تشكل عقبة كبيرة فى عملهم.

Advertisements

وحاولت لينج أن تصمم قناعها بنفسها، فقامت بتفريغ الجزء المركزى من القناع واستبدله بغطاء بلاستيكى، ثم قامت بعد ذلك برش مركب كيميائى مضاد للضباب قبل تعقيمه، وفقا لصحيفة "شينخوا" الصينية.

وقالت لينج، "لقد أجريت الكثير من البحث على الإنترنت وهذا هو الجيل الثالث من أقنعتى الشفافة"، "وما زلت أعمل على ابتكار أفضل يمكن أن يسمح لنا بالتنفس بشكل أسهل".