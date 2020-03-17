لأول مرة.. واتسآب يستعد لطرح تقنية “التدمير الذاتي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” لطرح تقنية “التدمير الذاتي” للرسائل لأول مرة للمستخدمين.

وكانت تلك التقنية قد تم الكشف عنها في وقت سابق، لكن “واتسآب” لم تعلن موعد طرحها بعد، ويبدو أنها بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية.

وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن تقنية “التدير الذاتي” ستكون متاحة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيحمل التحديث الجديد من “واتسآب” رقم 2.20.84، وسيكون متاحا عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

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وسيمكن التحديث الجديد مستخدمي واتسآب من إمكانية اختيار انتهاء صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيا بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

ويظهر في الصور الخاصة بالتحديث الجديد أنه بمجرد اختيار التدمير الذاتي للرسائل، ستظهر بجوار أيقونة الساعة للوقت المرسلة فيه الرسالة عبر تطبيق “واتسآب”، متى ستختفي الرسالة بصورة نهائية.

ولا تزال تلك التقنية حتى الآن متاحة عبر نسخة “واتسآب بيتا”، لكن وعد مسؤولو واتسآب أن يتم دعم التطبيق الأساسي بها خلال الأسابيع المقبلة