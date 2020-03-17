تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Fujitsu Arrows 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Fujitsu Arrows 5G في أحدث التسريبات المصورة التي كشفت عن تصميم الهاتف، مع المواصفات التي ينطلق بها قريباً إلى الأسواق.

كشفت التسريبات المصورة لهاتف Fujitsu Arrows 5G على أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، والتي تدعم جودة عرض QHD بلس، كما يعد أحدث إصدارات هذا العام المميزة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، والذي يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Fujitsu Arrows 5G بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، كما يأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

وفي الجهة الخلفية يضم هاتف Fujitsu Arrows 5G وحدة كاميرة بتصميم مربع وإعدادات ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto والذي يدعم التكبير البصري حى 3 مرات.

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أيضاً تدعم Fujitsu هاتف Arrows 5G برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار هوائيات mmWave، وSub-6 5G، على أن يدعم الهاتف سرعة تحميل 3.4 جيجا بايت لكل ثانية وسرعة 4.1 جيجا بايت لكل ثانية.

الهاتف يأتي بقدرة بطارية 4070 mAh، مع USB-PD، ونظام تشغيل Android 10، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويدعم أيضاً تقنية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1، مع FM، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Fujitsu arrows 5G في السوق الياباني في ربيع هذا العام.

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