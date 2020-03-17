آبل تُزيح الستار رسميًا عن سماعات Powerbeats 4، وتُحسن عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Beats Audio التابعة لشركة آبل بالكشف عن الجيل الرابع من سماعات Powerbeats، وهي السماعات التي ستكون متوفرة في غضون يومين مقابل 150 دولار أمريكي. مقارنة مع الجيل الثالث، فالجيل الجديد يمتاز بعمر أطول للبطارية وعتاد أفضل على مستوى البلوتوث.

سماعات Powerbeats 4 الجديدة تمتاز بنفس جودة الصوت التي توفرها سماعات Powerbeats Pro التي تبلغ قيمتها 250 دولار أمريكي، وتمتاز بنفس شهادة IPX4 مما يعني أنها مُقاومة للتعرق. الفرق الرئيسي هو أن سماعات Powerbeats Pro عبارة عن سماعات لاسلكية حقيقية في حين أن سماعات Powerbeats 4 الجديدة تأتي مع كابل يربط بين السماعتين.

في حين كانت سماعات Powerbeats 3 توفر 12 ساعة من عمر البطارية، فإن سماعات Powerbeats 4 الجديدة توفر 15 ساعة من الإستخدام. وتقوم ميزة Fast Fuel بضخ 1.5 ساعة من الشحن في غضن خمسة دقائق فقط.

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وعلى الرغم من أن هذه السماعات الجديدة تحمل العلامة التجارية ” Beats By Dre “، فإن هذا المنتج يُعتبر واحدًا من منتجات آبل، ولذلك فنحن لم نستغرب عندما سمعنا أن سماعات Powerbeats 4 الجديدة تأتي مع رُقاقة Apple H1 من أجل الإقتران اللاسلكي السريع عبر البلوتوث وإستدعاء المساعد الرقمي Siri عبر الأمر الصوتي ” Hey, Siri “. أيضًا، يتم شحن هذه السماعات من خلال منفذ Lightning.

يمكنك حتى ربط إثنتين من سماعات Powerbeats 4 بنفس iPhone أو المزج بين Powerbeats و AirPods بإستخدام ميزة Audio Sharing. هذا أمر جيد إذا كنت ترغب في الإستماع إلى تدوينة صوتية لشخص ما، على سبيل المثال.

ستتوفر سماعات Powerbeats 4 باللون الأبيض والأسود والأحمر بدءًا من 18 مارس. وستتمكن من الحصول على واحدة من خلال متجر آبل أو من خلال متجر Best Buy أو من خلال إحدى المتاجر الأخرى التي تبيع منتجات Beats.