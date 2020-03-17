تحديثات ويندوز 10 تبطئ جهاز الحاسب.. إليك كيفية إصلاحها

تؤثر العديد من تحديثات ويندوز 10 الأخيرة بشكل خطير على سرعات أجهزة الحاسب التي تم تثبيتها عليها، ووفقًا Windows Latest، يمكن لتحديثات Windows 10 KB4535996 و KB4540673 و KB4551762 أن تجعل جهاز الحاسب أبطأ.

على الرغم من أن KB4535996 هو تحديث اختياري، فقد تم اتهامه بإدخال مشكلات مختلفة في ويندوز 10 منذ إطلاقه في 27 فبراير، إلا أن Windows 10 KB4540673 و KB4551762 هي تحديثات قياسية، مما يعني أنه من المرجح أنه تم تثبيتها على جهازك الحاسب.

لا تجعل هذه التحديثات أجهزة الحاسب أبطأ فحسب، بل عندما يتم تحميل ويندوز 10 سيلاحظ بعض الأشخاص أن أجهزة الحاسب تعمل بشكل أبطأ من ذي قبل، على سبيل المثال، يستغرق الحاسب وقتًا أطول لتحميل التطبيقات أو فتح المجلدات.

لن يتأثر الجميع بهذه المشاكل، ولكن وجد Windows Latest في اختباره أن Windows 10 KB4535996 كان سيئًا بشكل خاص في إبطاء أجهزة الحاسب المختلفة.

مشاكل جديدة في ويندوز 10 KB4551762:

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يقوم Windows Latest أيضًا بالإبلاغ عن مشكلات في الأداء مع تحديث ويندوز 10 KB4551762، حيث إن هذا التحديث مخصص للأشخاص الذين يشغلون إصدار Windows 10 1903 و 1909 (أحدث إصدارين رئيسيين من ويندوز 10) حيث يؤثران بشكل كبير على أداء الحاسب.

كما أن أحد أكبر المخاوف من Windows 10 KB4551762 أنه يعتبر بمثابة تحديث مهم يفترض أن يجلب عددًا من الإصلاحات، وهذا يعني أنه يتم تشجيع المستخدمين على تثبيته.

يشكو الأشخاص في قسم التعليقات في Windows Latest، وكذلك منتديات الدعم التابعة لمايكروسوفت وعلى Reddit، من المشكلات التي تواجهها أجهزة الحاسب بعد تثبيت التحديث، بما في ذلك أوقات التمهيد البطيئة، وتعطل النظام، وشاشة الموت الزرقاء، ويقول بعض الأشخاص إن التحديث نفسه فشل في التثبيت.

كيفية إصلاح المشكلات:

بالنسبة لكل من هذه التحديثات الخاطئة لنظام التشغيل فإن أسهل طريقة لإصلاح المشكلات التي جلبها هي إلغاء تثبيت التحديثات، فقد أبلغ المستخدمون أن المشكلات قد تم حلها بمجرد إلغاء التثبيت.

كما أن عملية إلغاء تثبيت التحديث بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الإعدادات ثم النقر فوق (التحديث والأمان)، ومن النافذة التي تظهر، فقط قم بالنقر فوق (Windows Update) ثم (عرض محفوظات التحديث)، بعدها انقر فوق (إلغاء تثبيت التحديثات) ثم حدد اسم التحديث المزعج لإلغاء تثبيته.